Игроки «Зенита» выступили против Fan ID на чемпионском параде

Во время чемпионского парада, проходящего сейчас в Санкт-Петербурге, футболисты свесили с автобуса баннер «No Fan ID» (слова «Fan ID» были обведены в красный круг и перечёркнуты). Находившиеся рядом болельщики при этом выкрикивали: «Fan ID — убийца футбола!», а игроки «Зенита» присоединились к скандированию.