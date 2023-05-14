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09:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Малкома забыли взять в чемпионский автобус, Семак жег фаер. Как в Петербурге праздновали золото «Зенита»

Пиротехника, заряды и толпы фанатов — в центре Питера было весело.

Зенит
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Матч с «Краснодаром» уже ничего не решал для сине-бело-голубых с турнирной точки зрения, но настроение мог подпортить, если бы не гол Кассьерры в компенсированное время. Кажется, этот удар головой и задал импульс всему вечеру.

После матча зенитовцам вручили чемпионский кубок и золотые медали, а сами игроки не торопились выходить из раздевалки — проходили не по одному, как это обычно происходит, а чуть ли не все вместе. На вопросы журналистов согласились ответить лишь Круговой, Сергеев и Чистяков. Сутормин и Ерохин продолжили традицию Оздоева и вышли с большой колонкой в руках под «Король и Шут», а остальные, держа в руках бутылочку чемпионского шампанского, торопливо проходили в чемпионский автобус.

Последними туда отправились легионеры — Малком, Кассьерра и Барриос в компании с генеральным директором сине-бело-голубых Александром Медведевым. Правда, не успели. Автобус уехал без них. Разумеется, вскоре он притормозил, чтобы забрать лидеров.

За пределами стадиона, но на служебной парковке сине-бело-голубых поджидала колонна машин: одна — с музыкой, в другой сидел маскот и съемочная группа, а еще несколько кабриолетов были наполнены девушками из группы поддержки.

Чемпионский автобус «Зенита» в Санкт-Петербурге | Источник: Спорт-Экспресс
Файер-шоу от болельщиков и игроков «Зенита» во время чемпионского парада по Санкт-Петербургу. | Источник: Спорт-Экспресс

Подъехал и чемпионский автобус с игроками, остановился перед колонной, чтобы начать празднование с первыми болельщиками, собравшимися сразу за забором. Кто-то уже сейчас открыл шампанское и облил зрителей, а Сутормин в это время шутил над несовершеннолетними партнерами по команде: «Куда открыл, тебе нельзя еще?», — произнес Алексей. Под группу Queen команда поехала дальше по чемпионскому маршруту.

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Первая остановка — Медный всадник. Здесь уже Васютин поливал болельщиков шампанским, Клаудиньо демонстрировал кубок, а болельщики пели песню, которая традиционно играет на каждом матче сине-бело-голубых — «В Зените».

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В этот день команда не могла не проехать по главному проспекту Петербурга. На Невском встречные автомобили при виде чемпионов сигналили, болельщики — кричали, а Сутормин — заряжал знаменитый «Оп давай-давай».

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У Гостиного двора заряжающим был уже Барриос, а затем команда с болельщиками пела. Снова — «В Зените».

На Малой конюшенной была другая программа — Мостовой пил из горла, болельщики и команда сначала заряжали, а потом вместе исполнили исландское «Ху».

Далее автобус двинулся в сторону Васильевского острова и ненадолго остановился у Ростральных колонн, где Клаудиньо порадовал счастливчиков эксклюзивной футболкой, выстрелив ей из специального пистолета, и отправился на соседний берег — к Петропавловской крепости, где команду уже ждали болельщики. С фаерами.

Как раз у Петропавловки и началось целое безумие. Автобус заехал в толпу фанатов под «Чемпионы! Чемпионы! Оле-оле-оле», а дальше…

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Сергей Семак жег фаер. Фанаты скандировали имя главного тренера, игроки расписывались на шарфах, а болельщики — праздновали.

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На празднике вспоминали «Путь до той звезды».

А Питер был номером один.

Провожали команду словами «Мы чемпионы».

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Автор: Георгий Горностаев.

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