Малкома забыли взять в чемпионский автобус, Семак жег фаер. Как в Петербурге праздновали золото «Зенита»
Пиротехника, заряды и толпы фанатов — в центре Питера было весело.
Пиротехника, заряды и толпы фанатов — в центре Питера было весело.
Матч с «Краснодаром» уже ничего не решал для сине-бело-голубых с турнирной точки зрения, но настроение мог подпортить, если бы не гол Кассьерры в компенсированное время. Кажется, этот удар головой и задал импульс всему вечеру.
После матча зенитовцам вручили чемпионский кубок и золотые медали, а сами игроки не торопились выходить из раздевалки — проходили не по одному, как это обычно происходит, а чуть ли не все вместе. На вопросы журналистов согласились ответить лишь Круговой, Сергеев и Чистяков. Сутормин и Ерохин продолжили традицию Оздоева и вышли с большой колонкой в руках под «Король и Шут», а остальные, держа в руках бутылочку чемпионского шампанского, торопливо проходили в чемпионский автобус.
Последними туда отправились легионеры — Малком, Кассьерра и Барриос в компании с генеральным директором сине-бело-голубых Александром Медведевым. Правда, не успели. Автобус уехал без них. Разумеется, вскоре он притормозил, чтобы забрать лидеров.
За пределами стадиона, но на служебной парковке сине-бело-голубых поджидала колонна машин: одна — с музыкой, в другой сидел маскот и съемочная группа, а еще несколько кабриолетов были наполнены девушками из группы поддержки.
Подъехал и чемпионский автобус с игроками, остановился перед колонной, чтобы начать празднование с первыми болельщиками, собравшимися сразу за забором. Кто-то уже сейчас открыл шампанское и облил зрителей, а Сутормин в это время шутил над несовершеннолетними партнерами по команде: «Куда открыл, тебе нельзя еще?», — произнес Алексей. Под группу Queen команда поехала дальше по чемпионскому маршруту.
Первая остановка — Медный всадник. Здесь уже Васютин поливал болельщиков шампанским, Клаудиньо демонстрировал кубок, а болельщики пели песню, которая традиционно играет на каждом матче сине-бело-голубых — «В Зените».
В этот день команда не могла не проехать по главному проспекту Петербурга. На Невском встречные автомобили при виде чемпионов сигналили, болельщики — кричали, а Сутормин — заряжал знаменитый «Оп давай-давай».
У Гостиного двора заряжающим был уже Барриос, а затем команда с болельщиками пела. Снова — «В Зените».
На Малой конюшенной была другая программа — Мостовой пил из горла, болельщики и команда сначала заряжали, а потом вместе исполнили исландское «Ху».
Далее автобус двинулся в сторону Васильевского острова и ненадолго остановился у Ростральных колонн, где Клаудиньо порадовал счастливчиков эксклюзивной футболкой, выстрелив ей из специального пистолета, и отправился на соседний берег — к Петропавловской крепости, где команду уже ждали болельщики. С фаерами.
Как раз у Петропавловки и началось целое безумие. Автобус заехал в толпу фанатов под «Чемпионы! Чемпионы! Оле-оле-оле», а дальше…
Сергей Семак жег фаер. Фанаты скандировали имя главного тренера, игроки расписывались на шарфах, а болельщики — праздновали.
На празднике вспоминали «Путь до той звезды».
А Питер был номером один.
Провожали команду словами «Мы чемпионы».
Автор: Георгий Горностаев.