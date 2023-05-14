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12:11 (мск), источник: Газета.Ру

Экс-президент «Торпедо» Геркус заявил, что Дзюба спас бы клуб от вылета из РПЛ

Бывший президент «Торпедо» Илья Геркус считает, что российский форвард Артем Дзюба мог бы спасти клуб от вылета из Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает «Матч ТВ».

ТорпедоПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Так вышло, что “Торпедо” вылетело. В теории они могли спастись, если бы делали правильные трансферы. Любая команда — потеря для РПЛ. Чувствую свою ответственность. Спас бы “Торпедо” Дзюба? Да. Назначение Талалаева ошибкой не считаю. Это было мое решение», — сказал Геркус.

Черно-белые уступили ЦСКА со счетом 0:3 в 27-м туре чемпионата России и потеряли шансы на сохранение прописки в РПЛ на следующий сезон.

«Торпедо» в прошлом году выиграло Первую лигу и спустя семь лет вернулось в РПЛ. По ходу сезона в команде четыре раза менялся главный тренер, сейчас клуб возглавляет испанец Жозеп Клотет.

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