Экс-президент «Торпедо» Геркус заявил, что Дзюба спас бы клуб от вылета из РПЛ

«Так вышло, что “Торпедо” вылетело. В теории они могли спастись, если бы делали правильные трансферы. Любая команда — потеря для РПЛ. Чувствую свою ответственность. Спас бы “Торпедо” Дзюба? Да. Назначение Талалаева ошибкой не считаю. Это было мое решение», — сказал Геркус.

Черно-белые уступили ЦСКА со счетом 0:3 в 27-м туре чемпионата России и потеряли шансы на сохранение прописки в РПЛ на следующий сезон.