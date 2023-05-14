«Локомотив» — лучший клуб весны. Конкуренты недотягивают

Михаил Галактионов провел прекрасную работу в попытке спасти «Локомотив» от осеннего провала и исторического позора. Получилось настолько хорошо, что железнодорожники стали натурально лучшими весной — конкуренты в лице «Зенита» и ЦСКА недотягивают.

Результат

«Локомотив» просто шикарен во втором круге. С 4 марта красно-зеленые потеряли очки всего дважды — уступили «Зениту» дома и сыграли вничью с ЦСКА на выезде. В девяти турах подопечные Галактионова набрали 22 очка — в среднем 2,4 балла за матч — и вырвались из зоны стыков на безопасную позицию. Больше на этом отрезке не набрал никто, те же показатели у «Зенита» и ЦСКА. Играй «Локо» так с начала сезона — навязал бы питерцам конкуренцию за титул.

Михаил Галактионов | Источник: Спорт-Экспресс

Говоря о рецепте успеха, многие эксперты справедливо отмечают «физику» — команда Галактионова отлично бежит все 90 минут, а весной практически в каждом матче были поздние голы. «Локо» не бросает играть и терзает соперника до последнего — так громили «Химки», «Оренбург» и «Сочи».

Прибавить во многом позволяют «зимние» игроки. У Галактионова одна из лучших атакующих линий в России: заряженный Дзюба, реактивные Пиняев и Глушенков — все способны доставить проблем обороне и на троих оформили уже 19 очков по «гол+пас» весной.

Наладились дела и в обороне. До перерыва железнодорожники были в топ-3 по пропущенным голам, при этом залетала всякая гадость, и, судя по статистике UnderStat, — часто лишняя (34 реальных при 28 ожидаемых). При Галактионове ситуация исправилась — 42 пропущенных при ожидаемых 40. При Михаиле Михайловиче соотношение — 8 пропущенных (меньше гола за игру) при 12 ожидаемых. Благодарить за это во многом надо Илью Лантратова, еще одно топовое зимнее приобретение.

Но в атаке совсем здорово. За девять туров у «Локо» лучшая результативность — 25 голов. У других лучших команд весны: у «Зенита» — 21, у ЦСКА — 18. Первые уже стали чемпионами, вторые — наиболее реальные претенденты на серебро. И на этом аргументы у соперников «Локо» за звание лучшего клуба весны заканчиваются. А у железнодорожников фиксируем топовую эффективность во втором круге.

Приятное впечатление

Чемпионство «Зенита» уже привычно и не вызывает эмоций у нейтрального зрителя — пятый год подряд команда идет по сезону без серьезных спадов. Всплеск ЦСКА более симпатичен (во многом из-за утраченной в последние годы этой армейской стабильности), однако он — логичное завершение осеннего шторма: команда ожидаемо прыгнула выше пятого места и борется за серебро.

С «Локомотивом» ситуация иная. Немцы осенью довели клуб до предсмертного состояния — Коммпер и Циннбауэр совокупно наработали на четыре разгрома (включая 0:5 от «Зенита» и 0:4 от «Сочи»), а еще на поражения от «Факела», «Ахмата» и «Пари НН». Итог — 13 очков в 17 турах, ситуация, в которой «Локо» очевидно быть не должен. И семь весенних побед — это отличная реакция на случившееся. И не просто реакция, а натуральный скачок из главного посмешища первого круга до угрозы для всех. Надо сказать, второе амплуа подходит «Локомотиву» куда больше.

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Но железнодорожники впечатляют не только рывком — интересные футболисты тоже в наличии. Да, в «Зените» есть Малком, а в ЦСКА — Чалов, но разве они могут перекрыть Дзюбу с его триумфальным возвращением? У Артема на высоте и статистика (8+4 весной — столько же у Малкома, у Чалова меньше), и контекст — камбэк получился действительно горячим.

Не стоит забывать и про главного молодого таланта России, Сергея Пиняева, который крепнет в «Локомотиве». Никого подобного ему нет ни в Питере, ни у армейцев. Плюс главный вратарь весны тоже обитает в «Локо»: Кержаков сидит почти без работы, а Акинфеев хотя и стабилен, но Лантратов впечатляет гораздо больше.

Потенциал

«Зенит» традиционно будет претендовать на титул в следующем сезоне — с бразильцами или без них. У питерцев слишком мощные состав и ресурсы, чтобы было иначе, — тут нет никакого ни удивления, ни ожидания. Чуть другая ситуация с ЦСКА — Федотов в свой дебютный сезон привел клуб к финалу Кубка и ведет к серебру, и на будущий год от него будут ждать выступления не слабее.

Но с «Локомотивом» чуть другое дело. Железнодорожники почти два года самоуничтожались, довели себя до смешного состояния и не претендовали вообще ни на что — но первое слово Галактионова оказалось таким внушительным, что его первый полноценный сезон сулит большие успехи. Будет ли «Локо» претендовать на Кубок или навяжет наконец борьбу «Зениту»? Почему бы и нет.