Нет Дзюбы — нет победы. Матч «Локо» в Самаре — максимально неоднозначное зрелище

«Крылья Советов» — одна из самых невезучих команд этого сезона РПЛ. Несмотря на временами по-настоящему яркую игру, самарцы вынуждены бороться, чтобы избежать стыков. В 27-м туре соперник приехал непростой: «Локомотив» круто проводит весну и продолжает побеждать, несмотря на фактическое отсутствие турнирной мотивации. Зрелище получилось максимально неоднозначное.

«Локо» вышел на матч без своих главных атакующих футболистов. Артём Дзюба не попал даже в заявку (пишут, что из-за повреждения), а Максим Глушенков внезапно остался в запасе. Рядом с ним на лавке сидел Вильсон Изидор, который даже при такой кадровой ситуации не получил шанс в стартовом составе. Зато с первых минут вышел Иван Игнатьев.

Вступительная фаза матча растянулась надолго: низкий темп игры, отсутствие голевых моментов. Как стало понятно чуть позднее, это было не временное явление, а тенденция для всего первого тайма. К середине 45-минутки футболисты лишь один раз были близки к голу: Антон Миранчук прибежал к чужой штрафной, отдал на Игнатьева, тот пробил в одно касание, и после рикошета мяч угодил в штангу. Оборона «Крыльев», которая в этом сезоне в принципе не блещет, и здесь сыграла суматошно и вынесла мяч только в самый последний момент.

Источник: FCLM.RU

Если изначально первым номером играл «Локо», то во второй половине тайма команды обменялись ролями. Теперь «Крылья» владели мячом, а соперник контратаковал. Правда, на остроте у ворот этот расклад сильно не сказался.

С учётом общей пассивности и недостатка моментов, самым вероятным сценарием для гола становилась ошибка в обороне. Так и получилось: «Локо» намудрил на левом фланге, Наир Тикнизян «обрезался», Владислав Шитов отдал пяткой на Дмитрия Цыпченко, а тот пробил над Ильёй Лантратовым. Второй гол в сезоне для нападающего Самары!

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В перерыве Михаил Галактионов усилил атаку: Изидор появился на поле вместо Игнатьева, а Глушенков заменил Миранчука. И свежая связка сразу сделала гол! Изначально судьи его отменили из-за возможного офсайда у Изидора, но потом быстро засчитали. Спорное решение, учитывая протокол VAR. Зато для Вильсона это уже четвёртый результативный тур подряд!

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Образцово качественного футбола во втором тайме не было, но на фоне первого он смотрелся куда ярче. Как минимум у игроков появилось желание, и они стали больше и активнее двигаться. Добавилось и грубости — количество фолов резко возросло.

Атакующего заряда «Локо», несмотря на появившиеся после быстрого гола ожидания, хватило ненадолго. Так что в концовке, которая растянулась из-за семи добавленных минут, попытку вырвать победу предприняли «Крылья». Но голов мы больше так и не увидели. Ничья — пожалуй, самый справедливый исход этого матча.