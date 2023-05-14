«Динамо» с разгромным счетом проиграло «Ахмату» в матче РПЛ
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Московское «Динамо» уступило грозненскому «Ахмату» в матче 27-го тура чемпионата России по футболу.
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Московское «Динамо» уступило грозненскому «Ахмату» в матче 27-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Москве, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Мячи забили Нене Гбамбле (38-я минута), для которого этот гол стал дебютным в официальных матчах за грозненский клуб, Мохамед Конате (57) и Владимир Ильин (71).
На 89-й минуте на поле вышел полузащитник «Ахмата» Минкаил Мацуев. Он дебютировал в Российской премьер-лиге (РПЛ), а также в официальных встречах за команду.
«Ахмат», набрав 46 очков, занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» с 42 очками идет седьмым. В следующем туре грозненцы 20 мая примут подмосковные «Химки», а «бело-голубые» в тот же день проведут гостевой матч со столичным «Торпедо».