«Динамо» с разгромным счетом проиграло «Ахмату» в матче РПЛ

Встреча, прошедшая в воскресенье в Москве, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Мячи забили Нене Гбамбле (38-я минута), для которого этот гол стал дебютным в официальных матчах за грозненский клуб, Мохамед Конате (57) и Владимир Ильин (71).

На 89-й минуте на поле вышел полузащитник «Ахмата» Минкаил Мацуев. Он дебютировал в Российской премьер-лиге (РПЛ), а также в официальных встречах за команду.