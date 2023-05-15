«Динамо» договорилось с Марко Николичем

Им должен стать Марко Николич.

Стороны уже провели переговоры и договорились по всем ключевым моментам. 43-летний сербский специалист готовится принять бело-голубых после окончания текущего сезона.

Ранее, 14 мая, член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин сообщил, что у команды будет новый тренер. 54-летний Славиша Йоканович возглавил «Динамо» в июне 2022-го. Москвичи занимают седьмое место с 42 очками в РПЛ.