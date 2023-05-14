Текущие события
Футбол. Зарубежный
14.05
Эспаньол
Барселона
24
Футбол. Зарубежный
14.05
Марсель
Анже
31
Футбол. Зарубежный
14.05
Ювентус
Кремонезе
20
Футбол. Зарубежный
14.05
Вальядолид
Севилья
03
Футбол. Премьер-лига
14.05
Сочи
Ростов
10
Футбол. Премьер-лига
14.05
Факел
Пари Нижний Новгород
10
Футбол. Зарубежный
14.05
Болонья
Рома
00
Футбол. Зарубежный
14.05
Арсенал
Брайтон
03
Футбол. Зарубежный
14.05
РБ Лейпциг
Вердер
21
Футбол. Зарубежный
14.05
Монако
Лилль
00
Футбол. Зарубежный
14.05
Эльче
Атлетико
10
Футбол. Первый дивизион
14.05
Кубань
Динамо Мх
01
Футбол. Зарубежный
14.05
Штутгарт
Байер
11
Футбол. Премьер-лига
14.05
Динамо
Ахмат
03
Футбол. Зарубежный
14.05
Брентфорд
Вест Хэм Юнайтед
20
Футбол. Зарубежный
14.05
Эвертон
Манчестер Сити
03
Футбол. Зарубежный
14.05
Брест
Осер
10
Футбол. Зарубежный
14.05
Монпелье
Лорьян
11
Футбол. Зарубежный
14.05
Ренн
Труа
40
Футбол. Зарубежный
14.05
Тулуза
Нант
00
Футбол. Зарубежный
14.05
Фиорентина
Удинезе
20
Футбол. Зарубежный
14.05
Монца
Наполи
20
Футбол. Зарубежный
14.05
Сельта
Валенсия
12
Футбол. Зарубежный
14.05
Клермон Фут
Лион
21
Футбол. Премьер-лига
14.05
Крылья Советов
Локомотив
11
Футбол. Зарубежный
14.05
Верона
Торино
01
Все события
14 мая, источник: Sport24

«Факел» одержал важную победу над «Пари НН» в борьбе за выживание в РПЛ

В Воронеже состоялся матч 27-го тура РПЛ, в котором «Факел» на своем поле обыграл «Пари НН» со счетом 1:0.

Факел
Пари Нижний НовгородПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: vk.com/pfcfakel

Единственный гол забил Роман Акбашев на 67-й минуте с пенальти.

Хозяева доигрывали матч вдесятером: на 74-й минуте вторую желтую карточку получил Евгений Марков.

«Факел» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 27 очков в 27 матчах. «Пари НН» идет 14-м: 23 очка после 27 игр.

Факел
1:0
Первый тайм: 0:0
Пари Нижний Новгород
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Регбистка ЦСКА выложила пикантное фото в стрингах, повернувшись к камере задом
Русская красавица-модель засветила пышный бюст по дороге на работу, подразнив мужчин
Фоторепортажи
43Вечер нокаутов: 28 апреля в Москве состоялся турнир по смешанным единоборствам ACA 156
8Звезды спорта на Мет Гала
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь