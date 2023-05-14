«Факел» одержал важную победу над «Пари НН» в борьбе за выживание в РПЛ
В Воронеже состоялся матч 27-го тура РПЛ, в котором «Факел» на своем поле обыграл «Пари НН» со счетом 1:0.
Факел
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В Воронеже состоялся матч 27-го тура РПЛ, в котором «Факел» на своем поле обыграл «Пари НН» со счетом 1:0.
Единственный гол забил Роман Акбашев на 67-й минуте с пенальти.
Хозяева доигрывали матч вдесятером: на 74-й минуте вторую желтую карточку получил Евгений Марков.
«Факел» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 27 очков в 27 матчах. «Пари НН» идет 14-м: 23 очка после 27 игр.