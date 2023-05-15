Карпин и Федотов близки к историческому достижению. В РПЛ такого добились лишь два тренера

Сезон РПЛ подходит к концу. «Зенит» уже оформил десятое золото в своей истории, но в чемпионате осталось ещё несколько интриг. Одна из них — кто заберёт серебро и бронзу. На два места претендуют три клуба: ЦСКА, «Ростов» и «Спартак». Если армейцы и ростовчане смогут забрать медали себе, то их тренеры — Владимир Федотов и Валерий Карпин — повторят редкое достижение для нашего футбола.

В истории России только два специалиста — Валерий Газзаев и Курбан Бердыев — выигрывали медали с двумя и более разными клубами. Ещё один — Константин Бесков — зацепил подиум в рамках и советского, и российского чемпионатов. Теперь Карпин и Федотов имеют шанс войти в этот список.

Валерий Газзаев

«Динамо» Москва: бронза-1992;

«Алания»: чемпион-1995, серебро-1996;

ЦСКА: чемпион-2003, 2005 и 2006; серебро-2002, 2004 и 2008, бронза-2007.

Валерий Газзаев — один из самых титулованных тренеров в истории российского футбола. Он — единственный специалист, который привёл к медалям РПЛ сразу три команды. Первым серьёзным клубом в тренерской карьере Газзаева стал «Спартак» из Орджоникидзе (позже — «Алания»), а в 1991-м он возглавил московское «Динамо». И вместе с ним взял бронзу уже на второй год работы. В 1994-м Газзаев вернулся в «Аланию», с которой достиг исторического успеха — золота-1995 и серебра-1996. Владикавказцы могли забирать первое место два года подряд, но в 1996-м уступили в «золотом» матче «Спартаку» (1:2).

Затем Газзаев за два захода с ЦСКА выиграл все возможные медали. Интересно, что под руководством Валерия Георгиевича армейцы занимали место на пьедестале абсолютно всегда. Также ЦСКА взял Кубок УЕФА в 2005 году. Газзаев доказал свой класс сразу в трёх клубах. Он завершил тренерскую карьеру в 2013-м, последним клубом стала родная «Алания».

Курбан Бердыев

«Рубин»: чемпион-2008 и 2009, бронза-2003 и 2010;

«Ростов»: серебро-2016.

Один из главных тактиков российского футбола. Имя Бердыева связано с главными успехами «Рубина» — двумя победами в РПЛ и крутым выступлением в ЛЧ. Курбан Бекиевич возглавил казанцев в августе 2001-го, спустя сезон вывел их из Первого дивизиона в РПЛ. А в чемпионате-2003 «Рубин» с ходу занял третье место, пропустив вперёд только ЦСКА и «Зенит». Невероятный успех для казанского футбола.

Но главные победы пришли позже. В 2008 и 2009 годах «Рубин» стал чемпионом России. Бердыев создал классную команду, в которой сочетались молодость и опыт. В 2010-м казанцы оказались лишь третьими, пропустив вперёд мощные «Зенит» и ЦСКА. Позже клуб уже не брал медали РПЛ. Бердыев работал в «Рубине» до 2013 года, а затем возвращался в 2017-м, но не смог повторить успех.

А в 2016 году Курбан Бекиевич сотворил сенсацию: взял серебро с «Ростовом». До последнего тура южане боролись за титул с ЦСКА, и только гол Алана Дзагоева в матче 30-го тура с «Рубином» принёс победу армейцам. Бердыев мог пополнить клуб Газзаева, выиграв золото с двумя разными командами, но то ростовское серебро можно сравнить и с полноценным трофеем.

Бонус: Константин Бесков

«Динамо»: серебро-1967, 1970 и 1994;

«Спартак»: чемпион-1979 и 1987, серебро-1980, 1981, 1983, 1984 и 1985, бронза-1982 и 1986.

Константин Иванович, несмотря на игровой бэкграунд в московском «Динамо», стал легендой и для «Спартака». Уникальный случай для советского футбола. В качестве тренера Бесков показывал неплохие результаты с динамовцами — взял два серебра. Но лучшие годы работал именно в «Спартаке».

Красно-белые попали в эпоху киевского «Динамо», но всё равно сумели дважды взять золото. И неизменно завершали сезоны с медалями с 1979 по 1986 год. Понятие «бесковский футбол» плотно вошло в лексикон болельщиков «Спартака».

В 1994-м Бесков вернулся в родное «Динамо» и снова завоевал серебро. Это единственная медаль Константина Ивановича в постсоветскую эпоху. Через год он завершил тренерскую карьеру. Бесков был любим и в «Динамо», и в «Спартаке», добившись успеха с обоими клубами и зацепив две эпохи.

Кто может присоединиться к этому списку?

Владимир Федотов (ЦСКА)

«Сочи»: серебро-2021/2022.

ЦСКА близок к завоеванию медалей по итогам сезона-2022/2023. Армейцы занимают второе место в турнирной таблице, набрав приличный ход весной. ЦСКА ещё предстоят очные матчи с «Ростовом» и «Спартаком», но по игре команда — сильнейшая из трёх. Федотов в первый год в клубе ведёт команду к медалям, которые она не видела уже пять лет.

В прошлом году тренер работал с «Сочи» и достиг лучшего результата в истории клуба — серебра. А теперь Федотов близок к попаданию в клуб Газзаева, Бердыева и Бескова.

Валерий Карпин («Ростов»)

«Спартак»: серебро-2009, 2011/2012.

Тренерская карьера Карпина началась в «Спартаке» в 2009-м. Годом ранее он пришёл в клуб на должность генерального директора. Но уже после 4-го тура сезона-2009 «Спартак» уволил Микаэля Лаудрупа. Карпин возглавил команду и добрался с ней до второго места. Затем под его руководством красно-белые взяли серебро в сезоне-2011/2012. После Валерий Георгиевич ушёл с поста, а его заменил Унаи Эмери. Однако испанец долго не продержался, и Карпин вернулся на пост тренера осенью 2012-го.