Стыки, прямой вылет или спасение: что ждет «Крылья Советов» в конце сезона РПЛ

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Диспозиция и календарь

До конца сезона осталось сыграть три тура. Нижняя часть турнирной таблицы сейчас выглядит так.

Команды, занявшие по итогам сезона 15−16-е места, вылетают в Первую лигу напрямую («Торпедо» уже официально оформило расставание с РПЛ, «Химки» еще борются).

Те, кто завершат сезон на 13-м и 14-м местах, сыграют стыковые матчи с 3-й и 4-й командами Первой лиги (на самом деле, скорее всего, с 4-й и 5-й, так как у идущей третьей «Алании» не построен во Владикавказе стадион для РПЛ).

Спасительной для сохранения прописки в премьер-лиге становится 12-я строчка.

Календарь оставшихся игр для «Крыльев» и их конкурентов выглядит так (сокращения: д — дома, г — в гостях):

«Урал»: «Крылья Советов» (г), «Химки» (г), «Сочи» (д).

«Факел»: «Локомотив» (г), «Крылья Советов» (д), «Зенит» (г).

«Крылья Советов»: «Урал» (д), «Факел» (г), «Спартак» (д).

«Пари НН»: «Сочи» (д), «Спартак» (г), «Химки» (д).

«Химки»: «Ахмат» (г), «Урал» (д), «Пари НН» (г).

Чего ждать?

Как видим, «Крылья» в двух ближайших матчах играют с непосредственными конкурентами. Если самарцы обыграют дома «Урал» и победят в Воронеже, — вероятно, даже не обязательно будет для спасения обыгрывать в последнем туре «Спартак». Хотя единственное, что на данный момент является 100-процентной гарантией спасения для «Крыльев» — это победы во всех трех матчах.

Но это в теории. А чего ожидать на практике?

Уральцы приедут в Самару из Краснодара, где 17 мая сыграют матч второго этапа финала Пути регионов Кубка России. То есть имеется шанс, что екатеринбуржцы будут утомлены матчем и дорогой (в Краснодаре закрыт аэропорт) и выхолощены психологически. К тому же у «Урала» есть «подушка безопасности» в виде 4-очкового отрыва от зоны стыков и возможность все поправить в последних двух турах.

Вот в Воронеже игра будет наверняка «от ножа». «Факел» одержал три победы подряд, команду возглавил отличный мотиватор Вадим Евсеев. Реваншистские настроения по отношению к «Крыльям» наверняка будут у защитника «Факела» Сергея Божина, и возможно, форварда Хызыра Аппаева. Плюс традиционно мощная поддержка воронежских болельщиков.

Ну, а «Спартак» для «Крыльев» — исторически сложный соперник. Но тут многое будет зависеть от того, станет ли для «красно-белых» матч в Самаре что-то значащим в турнирном отношении. Пока «Спартак» борется как минимум за бронзу чемпионата, а при удачном раскладе имеет шансы и на серебро.

Исходя из всего этого, нам видится, что наиболее вероятным исходом для «Крыльев» в матче с «Уралом» будет победа, в матче с «Факелом» — поражение, со «Спартаком» — ничья. И если так, то самарцам вряд ли удастся избежать стыков. Но это не более чем предположение, которое, конечно же, может быть опровергнуто игрой и результатом.

Опасность вылететь напрямую

Теоретически существует для самарцев и вероятность прямого вылета в Первую лигу. Но для этого нужно, чтобы «Крылья» проиграли все три оставшихся матча, «Химки» все три встречи выиграли, а «Пари НН» набрал 4 очка в матчах с «Сочи» и «Спартаком». Все это вкупе выглядит маловероятным.

К тому же команде из Подмосковья в ближайшем туре играть в Грозном, где у местного клуба и некоторых его игроков большой «зуб» на нынешнего тренера «Химок» Андрея Талалаева, ушедшего из «Ахмата» не по-доброму. Так что, скорее всего, на этом матче спасительная миссия Талалаева в Химках и завершится.

В остальном вариантов развития событий пока множество, и просчитывать их исходя из того, что команды, не решающие турнирных задач, будут покорно отдавать очки более мотивированным, — немного наивно. В частности, накануне «немотивированный» «Сочи» обыграл «Ростов», фактически лишив команду Валерия Карпина шансов на серебро.

Прогноз «КП-Самара»

Таким образом, прогноз «КП-Самара» на итог сезона-2022/2023 для «Крыльев Советов» следующий:

— финиш на 11−12-м местах, сохранение места в РПЛ — 35%;

— финиш на 13−14-м местах, участие в стыковых матчах — 60%;

— финиш на 15-м месте, прямой вылет из РПЛ — 5%.