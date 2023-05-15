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15 мая, источник: Чемпионат.com

Капелло считает Семака лучшим тренером РПЛ

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло выразил мнение, что наставник «Зенита» Сергей Семак является лучшим специалистом в чемпионате России прямо сейчас.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Да, сейчас Семак — сильнейший тренер в России, его результаты это подтверждают, а просто так пять раз подряд чемпионами не становятся. Сергей проделывает огромную работу в своём клубе», — приводит слова Капелло «Евро-Футбол. Ру».

«Зенит» Семака стал чемпионом страны в пятый раз подряд. 47-летний наставник возглавил петербуржский клуб ровно пять лет назад — в мае 2018 года.

Кроме побед в чемпионате России, Семаку также удалось выиграть с командой три Суперкубка и один Кубок России. РФС признавал специалиста лучшим тренером года в сезонах-2018/2019 и 2019/2020.

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