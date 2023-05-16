Бразильский клуб снова интересуется Клаудиньо, пишут СМИ
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Бразильский футбольный клуб «Палмейрас» снова рассматривает возможность приобретения полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Клаудиньо, сообщает Goal.
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Бразильский футбольный клуб «Палмейрас» снова рассматривает возможность приобретения полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Клаудиньо, сообщает Goal.
Отмечается, что «Зенит» потребует за переход 26-летнего игрока около 20 млн евро. «Палмейрас» готов сделать предложение санкт-петербургскому клубу, если Клаудиньо захочет вернуться в Бразилию. На минувшей неделе агенты полузащитника отправились в Россию, чтобы поздравить его с чемпионством и обсудить возможный трансфер.
В августе 2021 года петербургский клуб приобрел Клаудиньо за 15 миллионов. Его контракт с «сине-бело-голубыми» рассчитан до 2027 года.
В нынешнем сезоне Клаудиньо провел за «Зенит» 29 матчей, в которых забил пять мячей и сделал 12 результативных передач.