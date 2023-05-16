Бразильский клуб снова интересуется Клаудиньо, пишут СМИ

Отмечается, что «Зенит» потребует за переход 26-летнего игрока около 20 млн евро. «Палмейрас» готов сделать предложение санкт-петербургскому клубу, если Клаудиньо захочет вернуться в Бразилию. На минувшей неделе агенты полузащитника отправились в Россию, чтобы поздравить его с чемпионством и обсудить возможный трансфер.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=de943efda4c4298a&partner_ext=173&place_id=222&oid=204514382&hd=2&id=456240432&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В августе 2021 года петербургский клуб приобрел Клаудиньо за 15 миллионов. Его контракт с «сине-бело-голубыми» рассчитан до 2027 года.