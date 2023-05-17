Украинский футболист Ракицкий пожалел о выступлении в России

«Я в первую очередь футболист. Футбол — моя работа и дело всей моей жизни. Если бы я знал, что так будет, то никогда бы не поехал играть в Россию», — заявил спортсмен. Он отметил, что принял решение разорвать соглашение с сине-бело-голубыми и вернуться на Украину 24 февраля 2022 года.