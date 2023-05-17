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20:04 (мск), источник: Lenta.Ru

Украинский футболист Ракицкий пожалел о выступлении в России

Бывший защитник «Зенита», украинец Ярослав Ракицкий рассказал, что жалеет о выступлении в чемпионате России. Его слова приводит официальный сайт «Шахтера».

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Источник: Reuters

«Я в первую очередь футболист. Футбол — моя работа и дело всей моей жизни. Если бы я знал, что так будет, то никогда бы не поехал играть в Россию», — заявил спортсмен. Он отметил, что принял решение разорвать соглашение с сине-бело-голубыми и вернуться на Украину 24 февраля 2022 года.

Ракицкий ушел из «Зенита» 2 марта 2022 года. Контракт футболиста был расторгнут по обоюдному согласию сторон. После этого защитник присоединился к турецкому клубу «Адана Демирспор», а в 2023 году пополнил состав «Шахтера».

Украинец играл за «Зенит» с 2019 года. Вместе с командой он трижды становился чемпионом России и дважды выигрывал Суперкубок страны. Кроме того, Ракицкий является обладателем Кубка России.

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