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12:13 (мск)

Стартовало голосование премии Winline Герои РПЛ

Выберите лучших игроков чемпионата России.

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Российская премьер-лига при поддержке генерального партнера учредила премию Winline Герои РПЛ. По итогам сезонам-2022/23 награды получат лучшие игроки, клубы и журналисты. Победители будут названы в 8 спортивных номинациях:

— игрок сезона;

— нападающий сезона;

— защитник сезона;

— полузащитник сезона;

— вратарь сезона;

— тренер сезона;

— гол сезона;

— ассист сезона.

Также награды получат победители в категории маркетинга:

— самый медийный футболист;

— комментатор сезона;

— matchday сезона;

— промо к матчу сезона;

— социальный проект сезона;

— мерч сезона;

— журналист или блогер сезона.

На первом этапе голосования спортивные журналисты определили топ-100 игроков, которые претендуют на награды премии Winline Герои РПЛ. В шорт-лист попали 11 игроков «Зенита», включая Малкома, Клаудиньо и Сергеева, 11 игроков «Спартака», в том числе Промес, Соболев и Литвинов, и 12 футболистов ЦСКА, включая Акинфеева, Чалова и Облякова.

Второй этап голосования начался 20 мая, на специальном сайте болельщики смогут выбрать лучших, на их взгляд, игроков из топ-100. Принять в этом участие может любой пользователь, зарегистрировавшийся на платформе премии. Отдать голос за лучших футболистов можно будет до 28 мая. После этого на третьем этапе проголосуют футбольные эксперты, капитаны команд РПЛ и главные тренеры.

Отбор лучших среди номинантов завершится 2 июня. Церемония вручения премии Winline Герои РПЛ пройдет 4 июня в концертном зале «Барвиха» в Москве.

Голосуйте за своих фаворитов

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