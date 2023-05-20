Стартовало голосование премии Winline Герои РПЛ

На первом этапе голосования спортивные журналисты определили топ-100 игроков, которые претендуют на награды премии Winline Герои РПЛ. В шорт-лист попали 11 игроков «Зенита», включая Малкома, Клаудиньо и Сергеева, 11 игроков «Спартака», в том числе Промес, Соболев и Литвинов, и 12 футболистов ЦСКА, включая Акинфеева, Чалова и Облякова.

Второй этап голосования начался 20 мая, на специальном сайте болельщики смогут выбрать лучших, на их взгляд, игроков из топ-100. Принять в этом участие может любой пользователь, зарегистрировавшийся на платформе премии. Отдать голос за лучших футболистов можно будет до 28 мая. После этого на третьем этапе проголосуют футбольные эксперты, капитаны команд РПЛ и главные тренеры.