Стартовало голосование премии Winline Герои РПЛ
Выберите лучших игроков чемпионата России.
Выберите лучших игроков чемпионата России.
Российская премьер-лига при поддержке генерального партнера учредила премию Winline Герои РПЛ. По итогам сезонам-2022/23 награды получат лучшие игроки, клубы и журналисты. Победители будут названы в 8 спортивных номинациях:
— игрок сезона;
— нападающий сезона;
— защитник сезона;
— полузащитник сезона;
— вратарь сезона;
— тренер сезона;
— гол сезона;
— ассист сезона.
Также награды получат победители в категории маркетинга:
— самый медийный футболист;
— комментатор сезона;
— matchday сезона;
— промо к матчу сезона;
— социальный проект сезона;
— мерч сезона;
— журналист или блогер сезона.
На первом этапе голосования спортивные журналисты определили топ-100 игроков, которые претендуют на награды премии Winline Герои РПЛ. В шорт-лист попали 11 игроков «Зенита», включая Малкома, Клаудиньо и Сергеева, 11 игроков «Спартака», в том числе Промес, Соболев и Литвинов, и 12 футболистов ЦСКА, включая Акинфеева, Чалова и Облякова.
Второй этап голосования начался 20 мая, на специальном сайте болельщики смогут выбрать лучших, на их взгляд, игроков из топ-100. Принять в этом участие может любой пользователь, зарегистрировавшийся на платформе премии. Отдать голос за лучших футболистов можно будет до 28 мая. После этого на третьем этапе проголосуют футбольные эксперты, капитаны команд РПЛ и главные тренеры.
Отбор лучших среди номинантов завершится 2 июня. Церемония вручения премии Winline Герои РПЛ пройдет 4 июня в концертном зале «Барвиха» в Москве.
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