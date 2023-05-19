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10:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ЦСКА — фаворит дерби: лучшая команда весны и претендент на чемпионство через год

Владимир Федотов может выиграть второе серебро подряд.

ЦСКА
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Спорт-Экспресс

Вы заметили, как мало шума вокруг ЦСКА в этом сезоне? «Спартак» традиционно вовлечен в массу событий и скандалов, у «Динамо» — смазанное столетие и назревшая отставка Йокановича, «Ростов» в принципе тренирует человек-инфоповод, «Локомотив» весь сезон на американских горках, а «Зенит» по умолчанию обсуждают как чемпиона. Пока остальных штормит, армейцы спокойно плывут к серебру.

Футбол

Премьер-лига 2022/2023
Тур 28, 21.05.2023, 16:30

Спартак-ЦСКА-

А ведь первая часть чемпионата красно-синим не удалась. На зиму ЦСКА вообще ушел пятым, в семи очках от второго места. Но даже после конфузных поражений от «Торпедо» или «Пари НН» никто не кричал, что Владимир Федотов не справляется с работой и должен уйти в отставку.

Этот сезон показывает, как важно предоставлять качественному тренеру время. ЦСКА ведь даже в межсезонье проиграл три первых товарищеских матча при Федотове с общим счетом 0:7. Но кого это сейчас волнует? Куда важнее другие цифры: 13 матчей без поражений во всех турнирах и 25 очков за 10 весенних туров РПЛ. Если бы чемпионат проходил по системе «весна — осень», то армейцы лидировали бы с двухочковым отрывом от «Локомотива» и «Зенита». «Спартак», к слову, даже не влезал бы в верхнюю половину таблицы.

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Этим сезоном Федотов подчеркивает свой статус топ-тренера. При ограниченной скамейке, жесткой схеме и нескольких сорванных трансферах он сумел пересобрать команду, придумал новые позиции Мойзесу, Зайнутдинову, Облякову и Медине, а также замаскировал результатами резкий спад прошлогоднего лидера Карраскаля. Конечно, армейцам везет, что нет глобальной эпидемии травм, а молодежь легко вписывается в состав, но подобными условиями тоже нужно уметь пользоваться.

ЦСКА — полный антипод нынешнего «Спартака». Пока у красно-белых хаос и в тактике, и в выборе кадров, и в инфополе, армейцы стабильно добиваются результата: Чалов, Обляков, Дивеев, Акинфеев и другие находятся в отличной форме. Армейцы даже сумели обыграть «Зенит», хотя столичные клубы регулярно уступают сине-бело-голубым. ЦСКА очень похож на главного конкурента «Зенита» в следующем сезоне.

Таблица РПЛ весной–2023


ИВНПМО
1. ЦСКА1081121–625
2. Зенит1072123–1023
3. Локомотив1072126–923
4. Ахмат1062217–720
5. Краснодар1053226–1518
6. Ростов1043312–1215
7. Оренбург1042417–1514
8. Спартак1035218–1814
9. Факел1042413–1214
10. Динамо1041511–1713
11. Сочи104069–1612
12. Урал102358–149
13. Торпедо1021713–227
14. Крылья Советов101367–186
15. Химки101369–236
16. Пари НН101185–214

Отрыв в четыре очка от третьего места выглядит комфортным, но, конечно, свои амбиции ЦСКА еще нужно подтвердить. Календарь последних трех туров — страшный: сперва дерби, затем выезд к другому финалисту Кубка «Краснодару», после чего на «ВЭБ Арену» приедет «Ростов». И все это время в уме нужно держать битву за трофей в Лужниках 11 июня.

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Но ЦСКА тем сейчас и хорош, что не просто добывает результат, а имеет приличный запас прочности. Нельзя сказать, что армейцы побеждают натужно — напротив, чаще всего легко и без нервов. И эта монолитность красно-синих должна пугать «Спартак». Мало того что Федотов выглядит более чем уверенным в себе, так для него еще и соперник принципиален. Напомню, отец Владимира Валентиновича болел за «Спартак», да и сам он в юности симпатизировал красно-белым. Принципиальность отражают и результаты: Федотов девять раз встречался со «Спартаком» в качестве главного тренера и проиграл лишь раз — во главе «Оренбурга» еще в 2018-м.

Матч первого круга получился огненным — 2:2, вопросы к судьям и масса эмоций. Федотов с Абаскалем тогда разругались на бровке, а тренер ЦСКА породил одну из самых обсуждаемых цитат сезона: «Прыгало что-то рядом». Нет сомнений, что и сейчас все будет полыхать.

Гоша Чернов

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