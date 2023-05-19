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20:22 (мск), источник: ТАСС

«Балтика» досрочно вышла в Российскую премьер-лигу

ТАСС, 19 мая. Футболисты калининградской «Балтики» досрочно вышли в Мир — Российскую премьер-лигу (РПЛ). Об этом стало известно после того, как занимающая третье место в таблице Мелбет — Первой лиги владикавказская «Алания» в матче 32-го тура сыграла вничью с тольяттинским «Акроном» (0:0).

Балтика
Акрон
АланияПремьер-лига: таблица и календарьПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Балтика» с 64 очками после 31 матча занимает первое место в таблице. «Алания» набрала 56 очков и за оставшиеся два тура не догонит команду из Калининграда. По итогам сезона в РПЛ выходят две лучшие команды Первой лиги. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, сыграют стыковые матчи за право выступать в элитном дивизионе в следующем сезоне с 14-й и 13-й командами по итогам чемпионата РПЛ соответственно.

Второе место с 62 очками занимает казанский «Рубин». В субботу в матче 32-го тура «Балтика» и «Рубин» сыграют между собой.

«Балтика» выступит в сильнейшем дивизионе чемпионата России впервые с 1998 года. Лучшим результатом калининградской команды в чемпионате является седьмое место в сезоне 1996 года. Главным тренером «Балтики» является бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года, шестикратный чемпион России, обладатель Кубка УЕФА сезона-2004/05 Сергей Игнашевич.

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0:0
Первый тайм: 0:0
Алания
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