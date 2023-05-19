«Балтика» досрочно вышла в Российскую премьер-лигу

«Балтика» с 64 очками после 31 матча занимает первое место в таблице. «Алания» набрала 56 очков и за оставшиеся два тура не догонит команду из Калининграда. По итогам сезона в РПЛ выходят две лучшие команды Первой лиги. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, сыграют стыковые матчи за право выступать в элитном дивизионе в следующем сезоне с 14-й и 13-й командами по итогам чемпионата РПЛ соответственно.