«Балтика» досрочно вышла в Российскую премьер-лигу

«Балтика» с 64 очками после 31 матча занимает первое место в таблице. «Алания» набрала 56 очков и за оставшиеся два тура не догонит команду из Калининграда. По итогам сезона в РПЛ выходят две лучшие команды Первой лиги. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, сыграют стыковые матчи за право выступать в элитном дивизионе в следующем сезоне с 14-й и 13-й командами по итогам чемпионата РПЛ соответственно.
Второе место с 62 очками занимает казанский «Рубин». В субботу в матче 32-го тура «Балтика» и «Рубин» сыграют между собой.
«Балтика» выступит в сильнейшем дивизионе чемпионата России впервые с 1998 года. Лучшим результатом калининградской команды в чемпионате является седьмое место в сезоне 1996 года. Главным тренером «Балтики» является бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года, шестикратный чемпион России, обладатель Кубка УЕФА сезона-2004/05 Сергей Игнашевич.