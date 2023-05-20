Как «Балтика» жила все эти годы без РПЛ. Хронология

Свершилось! «Балтика» наконец-то вернулась в РПЛ. Расставание калининградского клуба с высшим дивизионом растянулось на 25 лет. За это время в команде было немало скандалов, она вылетала во Вторую лигу, потом возвращалась. «Балтика» постоянно меняла тренеров, футболистов, но никак не могла порадовать болельщиков возвращением в элитный дивизион. Что же происходило в клубе эти 25 лет?

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=e403b7267feff706&partner_ext=173&place_id=222&oid=-1331201&hd=2&id=456247009&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

1998 год: вылет из Высшей лиги

В 1995-м «Балтика» попала в элитный дивизион и провела в «вышке» три года. Домашние матчи команды собирали полные трибуны, в городе был настоящий футбольный бум. Дебютный сезон сложился для команды Леонида Ткаченко успешно — она заняла седьмое место. Клуб из Калининграда регулярно «кусал» фаворитов на своём стадионе. Второй сезон получился не таким богатым на громкие победы, но «Балтика» закрепилась в статусе крепкого середняка. На этот раз она снова стала седьмой.

В 1998 году команда Ткаченко дебютировала в еврокубках и прошла два раунда в Кубке Интертото. Дальше — поражение от югославской «Войводины». А вот в чемпионате всё было плохо. «Балтика» билась со всеми на домашнем стадионе, но на выезде играла посредственно (восемь очков в 15 матчах). Перед стартом сезона никто не верил в вылет калининградцев, а по ходу чемпионата ситуация изменилась. Кризис 1998-го серьёзно ударил по российскому футболу, досталось и самому западному клубу лиги.

Новый губернатор Калининградской области Леонид Горбенко не был фанатом футбола. Плюс регион не мог обеспечить стабильное финансирование. У «Балтики» появились проблемы с деньгами, и это сказалось на состоянии команды. Итог — 15-е место в таблице и вылет из высшего дивизиона. Тренер и президент клуба Ткаченко уехал в «Сокол», а некоторые лидеры отправились в другие клубы Высшей лиги.

1999 год: приход Чепеля, конфликт в команде, провальный второй круг в Первой лиге

Бывший футболист «Балтики» Дмитрий Чепель неоднократно пытался занять руководящую должность в клубе. До 1999 года все его попытки оказались провальными. Всё изменилось после вылета команды из вышки и ухода Ткаченко. Дмитрий Вячеславович планировал самостоятельно зарабатывать деньги на футболе и был готов отказаться от дотаций из областного бюджета. Такая программа пришлась по душе местной администрации.

Чепель заступил на пост генерального директора и, по сути, стал единственным руководителем «Балтики». А клуб перестал получать финансовую подпитку из бюджета области. У Чепеля невероятно амбициозные планы. Возвращение в элиту — лишь промежуточная цель. В Калининграде рассчитывали на создание «европейского клуба».

Дмитрий Чепель | Источник: Чемпионат.com

Первый шаг Чепеля — смена клубной эмблемы. Второй — финансовая проверка. По её итогам менеджер делает заключение, что организационная структура клуба находится на уровне XVIII века. А ещё обнаруживает недостачу на сумму около $ 1 млн и обвиняет в этом ушедшего Ткаченко. Тренер «Сокола» сразу же ответил новому руководителю: «До того, как я сдал дела в клубе, ко мне никаких серьёзных претензий не было. А “Балтику” мне искренне жаль. Ею сейчас руководит обычный завхоз — Чепель. Два года назад он ходил в разных носках и 100 баксов как картину Рембрандта рассматривал. А сейчас вдруг приехал на джипе, да ещё и с охраной. Откуда деньги?».

Несмотря на вылет, клуб из Калининграда сохранил нескольких лидеров. В команде остались братья Аджинджалы, Андрей Федьков и Дмитрий Силин. А благодаря новому тренеру Владимиру Дергачу удалось заполучить Максима Шацких. Тот отыграет в Калининграде всего половину сезона-1999, после чего уедет в киевское «Динамо».

Андрей Федьков | Источник: Чемпионат.com

С самого старта чемпионата у команды были проблемы с деньгами. У руководства появились долги перед игроками, тренером. «Балтика» завершила первый круг в статусе лидера, однако среди футболистов нарастало недовольство. Долги частично погасили благодаря уходу Шацких в Киев. Кстати, Чепель даже не предупредил Дергача, что продаёт его ученика в другой клуб.

В августе-1999 «Балтика» терпит сенсационное поражение в Ставрополе, а уже через сутки убирает тренера. По словам Дергача, Чепель и начальник команды Анатолий Иванов искали варианты, как от него избавиться. «Сначала, видимо, руководство подсчитало, сколько же клуб успел задолжать мне. А уже потом решило, что можно обойтись без меня», — утверждал Дергач.

В день матча со ставропольским «Динамо» Чепель собрал в гостиничном номере группу футболистов «Балтики». Дергач утверждал, что команда периодически выдавала странные игры — тем самым пыталась выбить у руководства долги по зарплате. Встреча в Ставрополе получилась такой же. Тренер попросил гендиректора принять меры, а тот уволил Дергача. Перед этим состоялось собрание команды, и игроки выразили недоверие тренеру. Самого Дергача на этой встрече не было. В итоге «Балтика» завершила сезон лишь на пятом месте.

2001 год: вылет во Вторую лигу

В 2000-м команда выступила ещё хуже — 12-е место. Перед сезоном «Балтику» покинул Андрей Федьков. Нападающий уехал в «Сокол», где стал лучшим бомбардиром Первой лиги (25 голов) и вышел с командой в высший дивизион. Через год «Балтика» доигралась до вылета во Вторую лигу. В команде царил самый настоящий бардак, и это было на всех уровнях. Отдельного упоминания заслуживают некоторые цитаты Чепеля.

«Пока не выполню обещание сделать в Калининграде клуб европейского уровня, никуда отсюда не уйду», — говорил Чепель в 2000-м. Через два года команда играла в зоне Запад второго дивизиона.

А вот цитата из 2001-го: «Весной ничего не предвещало беды. Я заварил кашу — мне её и расхлебывать. Заверяю преданных клубу болельщиков, что во второй дивизион мы не опустимся». Итог — команда оказалась во втором дивизионе.

В том же 2001-м Чепель связывал будущее с тренером Сергеем Савченковым: «У меня сомнений, что останемся в первом дивизионе, нет. У команды пошла игра. После окончания сезона будем думать о перспективах на будущее. Их мы связываем с Савченковым». Итог — после вылета во второй дивизион Савченков покинул клуб.

2002−2003 год: период Зелькявичюса, триумфальное возвращение в Первую лигу

Сезон-2002 «Балтика» провела под руководством литовца Беньяминаса Зелькявичюса. Это было по-своему легендарно. 35 побед в 38 матчах (три ничьих), 108 очков, разность мячей +89 (109−20). Ближайший преследователь отстал от калининградцев на 31 очко. Невероятное превосходство! Нападающий Руслан Суанов стал лучшим бомбардиром зоны Запад — наколотил 35 голов.

Первый год после возвращения в Первую лигу команда провела с Зелькявичюсом. «Балтика» закрепилась в роли середняка и заняла седьмое место. Чтобы попасть в высший дивизион, нужно было набрать на 22 очка больше. Чепель сохранял присущий ему оптимизм и выдал ещё один мощный спич. По его словам, в 2005 году у команды будет реальный шанс побороться за Премьер-Лигу. На деле всё оказалось намного плачевнее.

Беньяминас Зелькявичус | Источник: Чемпионат.com

2004−2005 год: падение во Вторую лигу, уход Чепеля, второе пришествие Ткаченко, возвращение в Первую лигу

Зелькявичюс покинул пост главного тренера, и следующий сезон сложился для «Балтики» кошмарно. 20-е место и вылет во Вторую лигу. Чепель по ходу чемпионата излучал оптимизм: «Если всё сложится, то мы должны занять место не ниже, чем в прошлом году. Сегодня вырисовывается контур игры, к которому я всегда стремился». Чуть позже тональность менеджера изменилась: «Из Первой лиги мы не вылетим. Однозначно. В этом я уверен». Но «Балтика» всё-таки вылетела.

В октябре Чепель подал в отставку с поста генерального директора клуба. С его именем связан, пожалуй, самый скандальный период в истории «Балтики». Чепель объяснил свой уход неудовлетворительными результатами. Для подъёма «Балтики» со дна вернули Ткаченко. Калининградцы стремительно вернулись в Первую лигу и не оставили соперникам никаких шансов. 24 победы в 32 матчах при разности мячей «+43» и отрыве от ближайшего преследователя в 16 очков.

2006−2010 год: нестабильный период

С 2006-го «Балтика» играет исключительно во втором по значимости дивизионе. Первые годы после возвращения в Первую лигу сложились неудачно — 14-е и 15-е места. В клубе постоянно менялся тренер. Этот пост занимали Ткаченко, Фёдор Щербаченко, Зураб Саная, снова Ткаченко, Иван Лях, опять Ткаченко. Рассчитывать в такой ситуация на повышение в классе было нереально. В 2010-м «Балтика» и вовсе финишировала 15-й, то есть в опасной близости от зоны вылета.

2011−2015: назначение Перевертайло, краткосрочное появление Юрана

Следующие два сезона получились диаметрально противоположными. Сначала клуб из Калининграда с большим трудом сохранил место в Первой лиге. Команда, которой уже руководил Евгений Перевертайло, лишь в последнем туре обезопасила себя от понижения в классе. «Балтика» обыграла «Газовик» и отправила соперника во Вторую лигу. А в новом сезоне калининградцы претендовали на место в зоне стыков, однако завершили турнир на пятой строчке.

Гиорги Шелия | Источник: Чемпионат.com

Занимавший тогда пост губернатора Калининградской области Николай Цуканов отметился скандальным заявлением: «Наша команда сегодня занимает пятое место по итогам сезона, могла занять второе и выйти в Премьер-Лигу. Я попросил их этого не делать. Потому что денег у нас не столько, чтобы Премьер-Лигу содержать». Позднее Цуканов сообщил, что журналисты исказили его слова, но не привёл конкретных примеров.

Летом 2015-го команду возглавил Сергей Юран. Перед ним стояли две задачи: сохранить команду в Первой лиге по итогам сезона-2014/2015, а потом вывести её в РПЛ к 2017 или 2018 году. С первой задачей тренер справился, но летом 2015-го объявил об уходе. По окончании сезона в связи со сложной финансовой обстановкой из «Балтики» ушла большая группа футболистов.

Сергей Юран | Источник: Чемпионат.com

2016−2020: «Балтика» дважды вылетает во Вторую лигу, но остаётся благодаря стечению обстоятельств

В 2016 году «Балтика» доигралась до вылета из Первой лиги. Калининградцы заняли 17-е место, но остались в дивизионе благодаря расформированию «Волги». Таким образом, нижегородский клуб спас «Балтику» от первого с 2004 года вылета во Вторую лигу. В 2018-м клуб из Калининграда остановился в шаге от зоны стыковых матчей. Команда Игоря Черевченко до последнего претендовала на топ-4, но на финишном отрезке уступила «Тамбову».

Сезон-2018/2019 получился максимально сложным. Сначала командой руководил Валерий Непомнящий, которого потом сменил Игорь Ледяхов, а в концовке «Балтику» тренировал Евгений Калешин. Калининградцы заняли 16-е место и должны были вылетать во Вторую лигу. И снова остались благодаря стечению обстоятельств: «Сахалин» отказался от повышения в классе.

Евгений Калешин | Источник: Чемпионат.com

2021−2023: назначение Игнашевича, возвращение в высший дивизион

В сезоне-2020/2021 «Балтика» заняла пятое место, но перед следующим турниром в команде произошла серьёзная кадровая перезагрузка. Калининград покинула большая группа футболистов, а Калешин подал в отставку в середине сезона. Его сменил Сергей Игнашевич, под руководством которого балтийцы финишировали на 10-й строчке.

В нынешнем сезоне команду ждала очередная перестройка. «Балтику» покинула большая группа игроков плюс произошли изменения в тренерском штабе. К примеру, в клуб вернулся легендарный Ткаченко, который работал с командой в Высшей лиге. Игнашевич перед началом сезона сообщил, что перед клубом поставлена задача пробиться в РПЛ. И «Балтика» с этой задачей справилась.