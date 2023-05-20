Промес считает, что «Спартак» должен остановить гегемонию «Зенита» в РПЛ

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Футболисты петербургского «Зенита» заслуживают уважения за пятую победу подряд в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ), однако московский «Спартак» должен остановить доминирование сине-бело-голубых. Такое мнение в субботу высказал нападающий красно-белых Квинси Промес, комментарий которого приводит пресс-служба «Спартака».

«Зенит» досрочно стал чемпионом страны 7 мая, обыграв на своем поле «Спартак» (3:2). Петербургская команда выиграла турнир пятый раз подряд.

«“Зенит” хорош, снова выиграл чемпионат и заслуживает уважения за это, но пора с этим заканчивать. Трофеи должны оставаться в Москве. Игры с “Зенитом” получаются у “Спартака” самыми конфликтными, мне не нравится, что доходит уже до прямых драк на поле. Все это идет от неуважения», — сказал Промес.