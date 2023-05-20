Александр Мостовой поделился ожиданиями от дерби между «Спартаком» и ЦСКА

«У меня нет фаворита в этом матче. Играют на “Спартаке”, да ещё и осталось всего три тура. Сейчас уже всё успокоилось. Думаю, что голы обязательно будут.



Надеюсь на открытый футбол. Смысл сейчас закрываться? Надо рисковать, бежать — осталось играть совсем немного. Но, с другой стороны, “Рома” за два матча дважды ударила по воротам и вышла в финал Лиги Европы», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.