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14:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Ловчев: У ЦСКА с обороной все в порядке, но атакующая линия «Спартака» сильнее

Известный футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился ожиданиями от матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» примет ЦСКА.

ЦСКА
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
Футбол

Премьер-лига 2022/2023
Тур 28, 21.05.2023, 16:30

Спартак-ЦСКА-

«Если говорить об атакующих качествах обеих команд, то ЦСКА будет играть более раскрепощённо, потому что у них всё в порядке в обороне, в отличие от “Спартака”. У них защита играет без той суеты, что царит в спартаковской штрафной. Я уже не говорю про то, что у армейцев в воротах надёжный Игорь Акинфеев. Поэтому они могут себе позволить больше обращать внимания на атаку.

Но не стоит думать, что у армейцев атакующая линия сильнее, чем у “Спартака”. У красно-белых она всё-таки лучше, если брать отдельных игроков. Виктор Мозес, Квинси Промес, Александр Соболев — эти ребята сильнее Фёдора Чалова, Антона Заболотного и Ивана Облякова. Они гораздо результативнее и опаснее.

Поэтому Абаскаль даст установку игрокам держать мяч на чужой половине поля, чтобы создавалось больше моментов у чужих ворот. Два-три забьют, и уже можно рассчитывать на победу или как минимум ничью. Всё будет зависеть от реализации», — приводит слова Ловчева RT.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится в воскресенье, 21 мая. Начало игры — в 16:30 мск.

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