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16:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гол Миранчука принес «Локомотиву» победу над «Факелом»

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Футболисты московского «Локомотива» обыграли воронежский «Факел» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Локомотив
ФакелПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Москве завершилась со счетом 1:0 в пользу железнодорожников. Единственный гол на 86-й минуте забил Антон Миранчук.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Локомотив» набрал 39 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице РПЛ. Московская команда продлила беспроигрышную серию в чемпионате до шести матчей. «Факел» (27 очков) располагается на 12-й позиции в таблице.

Локомотив
1:0
Первый тайм: 0:0
Факел
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