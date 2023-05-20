Гол Миранчука принес «Локомотиву» победу над «Факелом»
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Футболисты московского «Локомотива» обыграли воронежский «Факел» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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ФакелПремьер-лига: таблица и календарь
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Футболисты московского «Локомотива» обыграли воронежский «Факел» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча в Москве завершилась со счетом 1:0 в пользу железнодорожников. Единственный гол на 86-й минуте забил Антон Миранчук.
«Локомотив» набрал 39 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице РПЛ. Московская команда продлила беспроигрышную серию в чемпионате до шести матчей. «Факел» (27 очков) располагается на 12-й позиции в таблице.