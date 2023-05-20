«Локо» безнадёжно отскакивал от «Факела». А потом вышел Миранчук и положил красоту

«Локомотив» минимально обыграл «Факел» у себя дома в матче 28-го тура РПЛ. Встреча получилась максимально насыщенной — но не на голы. Борьба, ошибки, фолы и даже кровь — вот что было главным.

«Локомотив» весной потерял только пять очков — сыграл вничью с ЦСКА и уступил «Зениту». Результат впечатляющий, но сезон для железнодорожников фактически закончен: в стыки не попадут, но и за медали не поборются. А вот «Факелу», одержавшему после назначения Вадима Евсеева три победы подряд, очки безумно нужны. До этой встречи воронежцы на одно очко опережали находящиеся в зоне стыков на 13-й строчке «Крылья Советов». Кстати, следующая встреча у Воронежа как раз с Самарой.

Много брака, перевязанная голова, отменённый гол

И если к составу гостей вопросов не было, то старт «Локо» претерпел важные изменения. Из-за отсутствия Артёма Дзюбы впереди просто не с кем было обыграться, а заслуживший место в основе Вильсон Изидор в первом тайме действовал на левом фланге. Позицию ложного форварда в центре занял Максим Глушенков, но это не сработало: соперник не особо раскрывался и лишь несколько раз до перерыва позволил обстрелять свои ворота. В одной из таких атак Камано получил великолепный пас из глубины от Жемалетдинова, но плохо пробил в касание.

Важно понимать, что ни у одной из команд не было преимущества. Обе как будто действовали на контратаках. Обе ждали, когда оппонент оголит зоны. Обе много ошибались. «Факелу» очки нужнее, и поэтому в большей степени инициатива исходила от воронежцев. Георгий Гонгадзе даже забил после углового, но гол справедливо отменили: на ближнем углу Хызыр Аппаев специально поднял руку во время прыжка, чтобы смутить соперника, но убрал её поздно — и мяч коснулся запретной части тела. Так что голевой удар Гонгадзе после не мог быть заcчитан. Но задумка интересная.

Гонгадзе вообще стал главным героем первого тайма. Сначала на нём сфолил Дмитрий Баринов и получил жёлтую. Затем Георгий забил, но не засчитали. А потом форвард снова получил по голове от соперника — не обошлось без крови и повязки на голову. Перебинтованный Гонгадзе — квинтэссенция «Факела» в первом тайме с «Локо»: много желания и борьбы, неплохие подходы и самоотдача. А что команда Михаила Галактионова? Она больше мешала и разрушала чужое, чем создавала своё. В перерыве напрашивался выход Сергея Пиняева и Антона Миранчука.

Миранчук сделал всё сам

Но рокировок не случилось — команды вышли в прежних сочетаниях. И если Евсеева можно понять (у «Факела» и так неплохо получалось), то почему медлил с заменами Галактионов — загадка. Однако Изидора коуч передвинул в центр атаки, а Глушенков ушёл на место француза. Но это никак не расшевелило действия «Локо» впереди — и поэтому примерно за 20 минут до конца на поле появились Иван Игнатьев и Антон Миранчук (вместо Изидора и Жемалетдинова).

Хозяевам срочно требовались изменения, потому что Акбашев в середине второго тайма внезапно принялся кошмарить Илью Лантратова: сначала не попал по воротам после отличного прострела с фланга, а затем слабовато пробил головой, замыкая прострел всё с того же правого фланга. А ещё в перекладину издали засадил Мохамед Браими.

А помогли ли вышеуказанные замены Галактионова сравняться «Локо» с соперником по голевым моментам? Отчасти. Миранчук действительно оживил середину поля, а вот Игнатьев смотрелся блёкло. Был хороший удар Карпукаса с угла вратарской, но на этом всё. Так что Антону пришлось делать всё самому: на 87-й минуте он получил мяч в центре поля, на скорости убрал трёх противников и круто пробил из-за пределов штрафной. Спас команду и сделал результат чисто на мастерстве. Коллективно железнодорожники на победу вряд ли наиграли.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=0a6a49321b7c3bcb&partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456252331&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Кто-то должен был остановить набравшую ход команду Евсеева — это случилось в Москве. Теперь борьба за стыки заискрила с новой силой. Матч «Факела» и «Крыльев Советов», скорее всего, решит судьбу: кто сохранится в РПЛ, а для кого сезон после 30 туров не закончится.