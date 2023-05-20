Глава «Локо» Нагорных: Дзюбу в Казани не увидите. Переговоры с Артёмом на финишной прямой

«Дзюба восстанавливается, всё идёт по плану. Тренер предоставил паузу, чтобы не усугублять. Думаю, что в Казани вы Дзюбу в ближайшие дни не увидите. Наши переговоры с Артёмом находятся на финишной прямой.



Срок контракта с Дзюбой? В ближайшее время мы всё объявим. Никакие вбросы не влияли на переговорный процесс. Мы работаем так, как договорились», — передаёт слова Нагорных корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.