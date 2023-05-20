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17:36 (мск), источник: Чемпионат.com

Глава «Локо» Нагорных: Дзюбу в Казани не увидите. Переговоры с Артёмом на финишной прямой

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что переговоры о новом контракте с нападающим железнодорожников Артёмом Дзюбой находятся в завершающей стадии.

ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Дзюба восстанавливается, всё идёт по плану. Тренер предоставил паузу, чтобы не усугублять. Думаю, что в Казани вы Дзюбу в ближайшие дни не увидите. Наши переговоры с Артёмом находятся на финишной прямой.

Срок контракта с Дзюбой? В ближайшее время мы всё объявим. Никакие вбросы не влияли на переговорный процесс. Мы работаем так, как договорились», — передаёт слова Нагорных корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

34-летний российский форвард присоединился к «Локомотиву» зимой 2023 года. К настоящему моменту он забил восемь голов в девяти матчах Российской Премьер-Лиги за железнодорожников.

До перехода в «Локомотив» опытный нападающий выступал за «Адана Демирспор», куда он перебрался по истечении своего контракта с «Зенитом» прошлым летом.

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