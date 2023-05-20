Увольнение тренера «Динамо» разбудило Захаряна! Но суперматч Арсена чуть не угробил судья

Матч «Торпедо» и «Динамо» в 28-м туре РПЛ был интересен только из-за гостей. Неделю назад руководство бело-голубых не потерпело разгрома от «Ахмата» и уволило главного тренера Славишу Йокановича, не дожидаясь окончания сезона. Так что главной интригой новой игры был вопрос, как команда отреагирует на такое решение.

У «Динамо» в составе хватало интересных имён. В атаке вышел Константин Тюкавин, который не попадал в основу больше месяца. И вышел не один, а в связке с Фёдором Смоловым. Вдобавок в центр обороны на фоне травм пришлось выпускать Александра Кутицкого.

Тюкавин оправдал решение тренерского штаба уже на второй минуте. Дмитрий Скопинцев устроил забег и идеально прострелил, а Константин грамотно открылся и замкнул в пустые. Девятый гол для Тюкавина в РПЛ в этом сезоне!

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=e95d08345ae57a73&partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456252333&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Торпедо» вскоре ответило своей попыткой вывести нападающего один на один, но пас получился слишком сильным. А потом «Динамо» захватило мяч. И даже Арсен Захарян, которого весной много и небеспричинно критикуют, чуть не отметился ассистом — сыграл в стенку и прострелил в центр, но Ярослав Гладышев подвёл с ударом.

Поток моментов «Динамо» продолжался, причём возникали они очень легко. Всё тот же Захарян попал в перекладину, а чуть ранее близок к голу был и Матиас Норманн, но пробил в штангу. «Торпедо» же своими действиями только помогало сопернику, откровенно «пожарив» в обороне. «Динамо» даже не нужно было ничего выдумывать: в основном атаки проходили по классической схеме «разогнаться по флангу и довести мяч в центр». Ну, а зачем усложнять, если и так работает?

«Торпедо» потихоньку стало просыпаться во второй половине тайма. Поначалу команда Пепа Клотета пробовала обострять с помощью длинных передач, но вскоре выяснилось, что «Динамо» даёт атаковать низом через центр. Такой сценарий был куда перспективнее.

На пользу «Торпедо» чуть не сыграл и судья. Василий Казарцев неожиданно решил удалить Захаряна в эпизоде, который заслуживал максимум жёлтой карточки. Но Арсена спас VAR.

А в конце первого тайма «Динамо» забило второй гол. Захарян, почувствовавший облегчение после отменённого удаления, отдал с фланга точно на Гладышева, а тот вторым касанием отправил мяч под штангу. Для Арсена, к слову, этот ассист стал первым результативным действием с матча со «Спартаком» в начале апреля.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=0f1df257e8861c74&partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456252335&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Второй тайм начался с не особо зрелищной возни, особенно если сравнивать с обилием моментов до перерыва. Но долго ждать гола всё равно не пришлось. И на этот раз Захарян уже забил сам! Он чётко сработал на добивании, вонзив мяч под перекладину ударом с носка. Целых два результативных действия в одном матче — и это после одного балла в 10 предыдущих встречах.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=1a3b64434004fbb8&partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456252337&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Остаток матча прошёл без интриги. «Торпедо», пропустив три, атаковало без особого энтузиазма, а «Динамо» старалось получать удовольствие от футбола и положить четвёртый. Выпадам бело-голубых поспособствовали замены: Муми Нгамалё и Даниил Лесовой освежили фланги. Но голов больше не было.