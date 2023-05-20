«Ахмат» разгромил «Химки» в матче 28-го тура РПЛ

Источник: ФК АХМАТ

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург, Россия). Матч закончился победой команды из Грозного со счётом 3:0.

На 28-й минуте полузащитник «Ахмата» Владислав Карапузов открыл счёт в матче, получив передачу от Евгения Лысцова и убежав на рандеву с голкипером «Химок». Гол 23-летнего игрока «Ахмата» остался единственным в первом тайме игры, больше команды друг другу не забивали.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=4c9196cda3d85a56&partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456252341&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В начале второго тайма футболист «Ахмата» Артём Тимофеев преимущество грозненцев удвоил. 29-летний российский полузащитник откликнулся на пас Дарко Тодоровича во вратарской соперника и точно пробил головой.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=35050a1642c16413&partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456252342&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

А через 14 минут «Ахмат» забил и третий гол. Отличился Евгений Харин, который подхватил отскок мяча и сделал счёт разгромным. Через 20 минут «Химки» пропустили ещё раз, но гол был отменён из-за зафиксированного у Гамида Агаларова офсайда.

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