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21:28 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ахмат» разгромил «Химки» в матче 28-го тура РПЛ

Сегодня, 20 мая, «Ахмат» принимал «Химки» на стадионе «Ахмат-Арена» в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги.

Ахмат
ХимкиПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: ФК АХМАТ

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург, Россия). Матч закончился победой команды из Грозного со счётом 3:0.

На 28-й минуте полузащитник «Ахмата» Владислав Карапузов открыл счёт в матче, получив передачу от Евгения Лысцова и убежав на рандеву с голкипером «Химок». Гол 23-летнего игрока «Ахмата» остался единственным в первом тайме игры, больше команды друг другу не забивали.

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В начале второго тайма футболист «Ахмата» Артём Тимофеев преимущество грозненцев удвоил. 29-летний российский полузащитник откликнулся на пас Дарко Тодоровича во вратарской соперника и точно пробил головой.

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А через 14 минут «Ахмат» забил и третий гол. Отличился Евгений Харин, который подхватил отскок мяча и сделал счёт разгромным. Через 20 минут «Химки» пропустили ещё раз, но гол был отменён из-за зафиксированного у Гамида Агаларова офсайда.

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Прямо сейчас «Ахмат» занимает пятую строчку в турнирной таблице после 28 проведённых матчей в РПЛ, имея на своём счету 49 очков. «Химки» — 15-е, у них в активе 18 турнирных баллов.

Ахмат
3:0
Первый тайм: 1:0
Химки
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