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00:51 (мск), источник: ТАСС

Дерби «Спартак» — ЦСКА и еще два матча продолжат программу 28-го тура РПЛ

Также в воскресенье «Крылья Советов» сыграют с «Уралом», «Краснодар» — с «Ростовом».

Спартак
ЦСКА
Крылья Советов
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Краснодар
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Программа 28-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжится в воскресенье тремя матчами. В центральном из них московский «Спартак» в 16:30 мск примет на «Открытие Банк — Арене» столичный ЦСКА.

Футбол

Премьер-лига 2022/2023
Тур 28, 21.05.2023, 16:30

Спартак-ЦСКА-

Предстоящее дерби может оказать ключевое влияние на распределение призовых мест в итоговой таблице чемпионата России. Петербургский «Зенит» уже гарантировал себе победу в РПЛ. После 27 туров «Спартак», набрав 50 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице, ЦСКА, в активе которого 54 очка, идет вторым. Между двумя столичными клубами располагается «Ростов», который с 50 очками находится выше красно-белых за счет дополнительных показателей.

На нынешнее турнирное положение принципиальных соперников оказало влияние то, как команды провели вторую часть сезона. После 17 туров «Спартак» занимал второе место (36 очков), а ЦСКА шел пятым (29). Армейцы нивелировали отрыв красно-белых в 7 очков, набрав в 10 матчах после перерыва 25 очков из 30 возможных (8 побед, 1 ничья и 1 поражение), что является лучшим показателем в РПЛ на этом отрезке. Спартаковцы за этот же период набрали 14 очков из 30 возможных (3 победы, 5 ничьих и 2 поражения).

«Спартак» и ЦСКА в 64-й раз встретятся в рамках чемпионата России. На данный момент небольшое статистическое преимущество на стороне армейцев — 26 побед против 22 у красно-белых, еще 15 раз команды не смогли выявить победителя. В шести последних матчах спартаковцы одержали одну победу, потерпев четыре поражения и один раз сыграв вничью с красно-синими.

Впрочем, статистические выкладки зачастую не играют никакой роли в таких принципиальных противостояниях, как дерби «Спартак» — ЦСКА. Так, к осени 2008 года красно-белые не могли обыграть армейцев на протяжении почти восьми лет. К очному матчу красно-синие подходили в ранге фаворита, но потерпели поражение со счетом 0:1.

«Шансы на победу в дерби равны»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в воскресенье не сможет рассчитывать на продолжающих восстанавливаться от травм полузащитников Данила Пруцева и Наиля Умярова, а также дисквалифицированного хавбека Даниила Денисова. Последний пропускает дерби из-за того, что был удален с поля за две желтые карточки в матче против «Химок» (1:1). Позднее экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза признала, что второе предупреждение было показано футболисту красно-белых ошибочно. Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов, в свою очередь, будет вынужден обходиться без продолжающего восстановление универсального игрока обороны и середины поля Бахтиёра Зайнутдинова.

«Спартаку», чтобы занять второе место по итогам этого розыгрыша чемпионата России, нужно не только набрать 9 очков из 9 возможных в оставшихся турах, но также рассчитывать на осечки ЦСКА и «Ростова». Армейцы же могут гарантировать себе серебро, если в трех турах наберут 6 очков.

По мнению бывшего тренера «Спартака» и ЦСКА Александра Тарханова, шансы обеих команд на победу в предстоящем дерби примерно равны. «Если судить по последним матчам, предпочтение можно отдать ЦСКА, но в дерби результаты предыдущих матчей не имеют значения. “Спартак” может победить, потому что в атаке у него собраны хорошие исполнители. Да, в обороне были проблемы, но на дерби команда может настроиться, учитывая статус матча и его турнирную важность», — сказал собеседник агентства.

Обладатель Кубка УЕФА 2005 года, двукратный чемпион России в составе ЦСКА Евгений Алдонин отметил, что матчи между армейцами и «Спартаком» отличаются непредсказуемостью, поэтому в воскресенье зрителей будет ждать интереснейшая игра. «На кону второе место в РПЛ. Не имеет смысл смотреть, кто в каком настроении находится, эти матчи логике не поддаются. ЦСКА находится в лучшем психологическом состоянии, но это не делает его ближе к победе», — сказал он.

«Сейчас все зависит от ЦСКА, и матч со “Спартаком” — это отличный повод закрепиться на втором месте. О том, что ЦСКА имеет четыре очка преимущества, никто думать не будет», — добавил Алдонин.

По мнению бывшего капитана «Спартака», шестикратного чемпиона России Егора Титова, ЦСКА в предстоящем дерби будет играть с позиции силы. «Для них важно победить и увеличить отрыв в таблице. Я, конечно, буду болеть за “Спартак”, надеюсь, что команда сможет победить, но будет очень непросто», — отметил собеседник агентства.

О других матчах дня в РПЛ

Программа 28-го тура РПЛ стартовала в субботу четырьмя матчами. В первой игре дня московский «Локомотив» на своем поле обыграл воронежский «Факел» (1:0). После этого «Динамо» в московском дерби разгромило досрочно оформившее вылет в Мелбет — Первую лигу «Торпедо» (3:0), а ставший за четыре тура до конца сезона чемпионом петербургский «Зенит» в гостях ушел от поражения во встрече с «Оренбургом» (2:2). В заключительном матче дня «Ахмат» в Грозном разгромил подмосковные «Химки» (3:0).

Футбол

Премьер-лига 2022/2023
Тур 28, 21.05.2023, 14:00

Крылья Советов-Урал-

В воскресенье в первом матче дня самарские «Крылья Советов» на своем поле встретятся с екатеринбургским «Уралом» (начало — в 14:00 мск). Самарцы идут в зоне стыковых матчей за право сыграть в РПЛ в следующем сезоне, расположившись на 13-м месте с 26 очками. От 12-й строчки, которая гарантирует участие в новом сезоне чемпионата России, их отделяет 1 очко. «Урал» с 30 очками занимает 11-е место.

Футбол

Премьер-лига 2022/2023
Тур 28, 21.05.2023, 19:00

Краснодар-Ростов-

Помимо дерби «Спартак» — ЦСКА, непосредственное влияние на распределение призовых мест окажет матч шестой и третьей команд чемпионата — «Краснодар» в воскресенье на своем поле встретится с «Ростовом» (19:00 мск). Команды под руководством Владимира Ивича и Валерия Карпина подходят к этой встрече не в оптимальных составах — хозяева поля будут вынуждены обходиться без дисквалифицированного нападающего Мозеса Кобнана Дэвида, травмированного защитника Егора Сорокина, а также восстанавливающихся от травм полузащитников Кади Боржеса и Никиты Кривцова. Гости не смогут рассчитывать на травмированного нападающего Николая Комличенко, который является лучшим бомбардиром ростовчан в этом сезоне.

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