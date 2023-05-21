Агент: моя цель — сделать так, чтобы Вагнер Лав завершил карьеру в ЦСКА

«Нам с Вагнером очень приятно, что болельщики из России по-прежнему за ним следят и радуются каждому его результативному действию вместе с нами. У меня есть цель — сделать так, чтобы Вагнер завершил карьеру в ЦСКА. Уверен, что, случись возвращение в 2020 году, Лав не подвёл бы клуб, который считает родным для себя», — приводит слова агента футболиста Metaratings.