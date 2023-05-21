Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Аяччо
Ренн
01
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Крылья Советов
Урал
00
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Родина
Кубань
10
Футбол. Зарубежный
перерыв
Лечче
Специя
00
Футбол. Зарубежный
15:00
Райо Вальекано
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
15:30
Вест Хэм Юнайтед
Лидс
Футбол. Зарубежный
16:00
Брайтон
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
16:00
Брест
Клермон Фут
Футбол. Зарубежный
16:00
Ницца
Тулуза
Футбол. Зарубежный
16:00
Реймс
Анже
Футбол. Зарубежный
16:00
Труа
Страсбур
Футбол. Зарубежный
16:00
Торино
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
Штутгарт
Футбол. Премьер-лига
16:30
Спартак
ЦСКА
Футбол. Первый дивизион
17:00
Арсенал
Шинник
Футбол. Зарубежный
17:15
Атлетико
Осасуна
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Сити
Челси
Футбол. Зарубежный
18:05
Лорьян
Ланс
Футбол. Зарубежный
18:30
Аугсбург
Боруссия Д
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
Ростов
Футбол. Зарубежный
19:00
Наполи
Интер
Футбол. Зарубежный
19:30
Валенсия
Реал
Футбол. Зарубежный
20:30
Байер
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
21:45
Осер
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
21:45
Удинезе
Лацио
Футбол. Зарубежный
22:00
Севилья
Бетис
Все события
12:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Агент: моя цель — сделать так, чтобы Вагнер Лав завершил карьеру в ЦСКА

Футбольный агент Эвандро Феррейра, представляющий интересы нападающего «Спорт Ресифи» Вагнера Лава, высказался о возможном возвращении футболиста в московский ЦСКА.

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Нам с Вагнером очень приятно, что болельщики из России по-прежнему за ним следят и радуются каждому его результативному действию вместе с нами. У меня есть цель — сделать так, чтобы Вагнер завершил карьеру в ЦСКА. Уверен, что, случись возвращение в 2020 году, Лав не подвёл бы клуб, который считает родным для себя», — приводит слова агента футболиста Metaratings.

Накануне 38-летний бразильский форвард оформил дубль в матче 7-го тура бразильской Серии B с «Ботафого Сан-Паулу» (3:0).

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 год. В «Спорт Ресифи» 38-летний нападающий перешёл в 2022 году.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Разгром со счётом 60:0 породил скандал в мини-футболе
Олимпийский чемпион из России получил нелепую дисквалификацию
Фоторепортажи
43Вечер нокаутов: 28 апреля в Москве состоялся турнир по смешанным единоборствам ACA 156
27Лоськов поздравил Дзюбу с дублем, Изидор признался в любви к «Локомотиву». Главные фото разгрома «Химок»
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь