Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Аяччо
Ренн
02
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Крылья Советов
Урал
00
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Родина
Кубань
10
Футбол. Зарубежный
перерыв
Лечче
Специя
00
Футбол. Зарубежный
15:00
Райо Вальекано
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
15:30
Вест Хэм Юнайтед
Лидс
Футбол. Зарубежный
16:00
Брайтон
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
16:00
Брест
Клермон Фут
Футбол. Зарубежный
16:00
Ницца
Тулуза
Футбол. Зарубежный
16:00
Реймс
Анже
Футбол. Зарубежный
16:00
Труа
Страсбур
Футбол. Зарубежный
16:00
Торино
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
Штутгарт
Футбол. Премьер-лига
16:30
Спартак
ЦСКА
Футбол. Первый дивизион
17:00
Арсенал
Шинник
Футбол. Зарубежный
17:15
Атлетико
Осасуна
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Сити
Челси
Футбол. Зарубежный
18:05
Лорьян
Ланс
Футбол. Зарубежный
18:30
Аугсбург
Боруссия Д
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
Ростов
Футбол. Зарубежный
19:00
Наполи
Интер
Футбол. Зарубежный
19:30
Валенсия
Реал
Футбол. Зарубежный
20:30
Байер
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
21:45
Осер
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
21:45
Удинезе
Лацио
Футбол. Зарубежный
22:00
Севилья
Бетис
Все события
14:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Крылья Советов» — «Урал»: стали известны стартовые составы команд

«Крылья Советов» и «Урал» объявили стартовые составы на матч 28-го тура РПЛ. Игра начнется в 14.00 мск.

Урал
Крылья СоветовПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Крылья Советов»: Ломаев, Бабкин, Горшков, Евгеньев, Солдатенков, Бейл, Витюгов, Ежов, Гарре, Цыпченко, Писарский.

Запасные: Фролов, Зотов, Рассказов, Гапонов, Костанца, Зуев, Коваленко, Иванисеня, Циркович, Шитов, Тоцкий, Хлусов.

«Урал»: Помазун, Мамин, Бевеев, Кулаков, Бегич, Егорычев, Мишкин, Сиссе, Юшин, Бикфалви, Каштанов.

Запасные: Баклов, Филипенко, Подберезкин, Сунгатулин, Железнов, Цулукидзе, Татаринов, Ранджелович.

Фоторепортажи
43Вечер нокаутов: 28 апреля в Москве состоялся турнир по смешанным единоборствам ACA 156
27Лоськов поздравил Дзюбу с дублем, Изидор признался в любви к «Локомотиву». Главные фото разгрома «Химок»
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь