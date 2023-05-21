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15:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы команд на матч 28-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА.

ЦСКА
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Источник: Спорт-Экспресс

«Спартак»: Селихов, Чернов, Джикия, Тавареш, Зобнин, Зиньковский, Игнатов, Хлусевич, Литвинов, Промес, Соболев.

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Мойзес, Виллиан, Обляков, Медина, Гаич, Зделар, Мендес, Заболотный, Чалов.

Встреча команд состоится сегодня, 21 мая, на «Открытие Арене». Начало — в 16.30 мск.

«Спартак» занимает четвертое место в РПЛ с 50 очками в 27 матчах, ЦСКА — второе с 54 очка.

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