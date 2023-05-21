«Крылья Советов» разгромили «Урал» в 28-м туре РПЛ
Самарские «Крылья Советов» разгромили екатеринбургский «Урал» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Самарские «Крылья Советов» разгромили екатеринбургский «Урал» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Игра, прошедшая 21 мая в Самаре, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.
На четвертой добавленной к первому тайму минуте отличился Гленн Бейл, а во втором тайме преимущество «Крыльев Советов» увеличили Дмитрий Цыпченко (на 52-й минуте) и Бенхамин Гарре (с пенальти на 60-й минуте).
Благодаря победе самарская команда смогла прервать пятиматчевую безвыигрышную серию в РПЛ. Подопечные Игоря Осинькина набрали 29 очков и поднялись на 12-е место в турнирной таблице, выбравшись пока из зоны стыковых матчей.
«Урал» с 30 набранными очками располагается на 11-й строчке.
В 29-м туре «Крылья Советов» сыграют 28 мая на выезде с воронежским «Факелом» — своим прямым конкурентом в борьбе за непопадание в число команд, которые примут участие в стыковых матчах за право выступить в РПЛ в следующем сезоне. «Урал» также в гостевом поединке встретится с подмосковными «Химками».
Ранее СМИ сообщили, что сразу шесть лидеров самарских «Крыльев Советов» в предстоящее межсезонье могут покинуть команду.
Это вратарь Иван Ломаев, защитники Александр Солдатенков, Роман Евгеньев и Юрий Горшков, а также полузащитник Роман Ежов и нападающий Владислав Шитов.