«Крылья Советов» разгромили «Урал» в 28-м туре РПЛ

Источник: https://vk.com/fckssamara

Игра, прошедшая 21 мая в Самаре, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

На четвертой добавленной к первому тайму минуте отличился Гленн Бейл, а во втором тайме преимущество «Крыльев Советов» увеличили Дмитрий Цыпченко (на 52-й минуте) и Бенхамин Гарре (с пенальти на 60-й минуте).

Благодаря победе самарская команда смогла прервать пятиматчевую безвыигрышную серию в РПЛ. Подопечные Игоря Осинькина набрали 29 очков и поднялись на 12-е место в турнирной таблице, выбравшись пока из зоны стыковых матчей.

«Урал» с 30 набранными очками располагается на 11-й строчке.

В 29-м туре «Крылья Советов» сыграют 28 мая на выезде с воронежским «Факелом» — своим прямым конкурентом в борьбе за непопадание в число команд, которые примут участие в стыковых матчах за право выступить в РПЛ в следующем сезоне. «Урал» также в гостевом поединке встретится с подмосковными «Химками».

Ранее СМИ сообщили, что сразу шесть лидеров самарских «Крыльев Советов» в предстоящее межсезонье могут покинуть команду.