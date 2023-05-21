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18:38 (мск), источник: ТАСС

Футболисты «Спартака» обыграли ЦСКА в матче РПЛ

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Спартак» на своем поле со счетом 2:1 обыграл столичный ЦСКА в матче 28-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в воскресенье на стадионе «Открытие Банк — Арена» в Москве в присутствии 24 679 зрителей.

Спартак
ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Дублем в составе хозяев отметился Квинси Промес (43-я, 90-я минуты). В эпизоде со вторым голом нидерландский футболист удачно сыграл на добивании после не реализованного им пенальти. У гостей отличился Хесус Медина (37). На 69-й минуте матча нападающий «Спартака» Александр Соболев и защитник ЦСКА Виллиан Роша получили прямые красные карточки за неспортивное поведение.

На счету Промеса теперь 88 голов в РПЛ. Он вышел на первое место по количеству забитых мячей в чемпионатах России в составе «Спартака», обойдя Егора Титова (87).

«Спартак» прервал 13-матчевую беспроигрышную серию ЦСКА в официальных матчах. Последнее поражение армейцев датируется 5 марта, тогда подопечные Владимира Федотова на выезде проиграли футбольному клубу «Сочи» (0:2). «Спартак» не выигрывал в предыдущих трех матчах РПЛ: команда разошлась миром с подмосковными «Химками» (1:1) и «Ростовом» (1:1) и уступила петербургскому «Зениту» (2:3).

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, на счету армейцев 54 очка. «Спартак» с 53 очками идет третьим. В следующем туре ЦСКА 27 мая на выезде сыграет с «Краснодаром», «Спартак» на следующий день примет «Пари Нижний Новгород».

Спартак
2:1
Первый тайм: 1:1
ЦСКА
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