Футболисты «Спартака» обыграли ЦСКА в матче РПЛ

Дублем в составе хозяев отметился Квинси Промес (43-я, 90-я минуты). В эпизоде со вторым голом нидерландский футболист удачно сыграл на добивании после не реализованного им пенальти. У гостей отличился Хесус Медина (37). На 69-й минуте матча нападающий «Спартака» Александр Соболев и защитник ЦСКА Виллиан Роша получили прямые красные карточки за неспортивное поведение.

На счету Промеса теперь 88 голов в РПЛ. Он вышел на первое место по количеству забитых мячей в чемпионатах России в составе «Спартака», обойдя Егора Титова (87).

«Спартак» прервал 13-матчевую беспроигрышную серию ЦСКА в официальных матчах. Последнее поражение армейцев датируется 5 марта, тогда подопечные Владимира Федотова на выезде проиграли футбольному клубу «Сочи» (0:2). «Спартак» не выигрывал в предыдущих трех матчах РПЛ: команда разошлась миром с подмосковными «Химками» (1:1) и «Ростовом» (1:1) и уступила петербургскому «Зениту» (2:3).