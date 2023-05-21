Соболев извинился за неспортивное поведение в матче с ЦСКА

«Спартак» в воскресенье переиграл ЦСКА со счетом 2:1. На 69-й минуте судья Сергей Карасев удалил с поля за неспортивное поведение Соболева и защитника ЦСКА Виллиана Рошу. Соболев заработал удаление за то, что продемонстрировал неприличный жест в адрес Роши. Защитник ЦСКА получил красную карточку, когда в разговоре с арбитрами повторил жест Соболева, пытаясь объяснить, что произошло. После игры главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что Соболев будет наказан за это нарушение.

«Я приношу свои извинения перед всеми, кто был на стадионе, смотрел игру по телевизору, за свою несдержанность! Это эмоции, и то, что я сделал, просто непозволительно! Понимаю, что у экранов были дети, женщины и болельщики, которые любят футбол. Обещаю, что такого больше не повторится. Мне действительно очень жаль», — написал Соболев в своем Telegram-канале.