«Он будет наказан». Абаскаль публично разнёс Соболева, а Роша назвал форварда клоуном

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«Спартак» победил в дерби с ЦСКА, но главная тема после матча совсем не футбольная. Все обсуждают жест Соболева после падения в столкновении с Вильямом Рошей. Плюс — судейство Карасёва, который, видимо, показал обновлённые трактовки некоторых эпизодов.

Ниже мы собрали главные цитаты главного матча на финише сезона.

Федотов не согласен с судьями, Абаскаль недоволен Соболевым

Начнём с главных тренеров. Вот экспресс-итоги матча от Владимира Федотова. Плюс комментарии по действиям арбитра.

"Мы сегодня выглядели неплохо, по многим компонентам переигрывали, но единственная болезнь — не доиграли эпизоды. Но потом, что происходило, мне уже сложно объяснять.

Удаление Роши? Есть судейская бригада, VAR. Когда был очевидный неприличный жест со стороны футболиста, который увидели после паузы, судья был рядом. Вмешательство VAR в такой простой эпизод не требовалось. Боковой тоже всё видел.

Судьям стоит объяснять свои решения? Да, мы же тоже в недоумении. Футбол — контактный вид спорта. Чисто выиграли единоборство — игра в мяч, и судью приглашают смотреть на предмет 11-метрового. Второй раз уже никто никуда не приглашает. Нам тоже интересно, почему? Первый — вопрос нерешённый, а второй — уже почему-то решённый", — сказал тренер ЦСКА.

Абаскаль назвал победу «Спартака» заслуженной: «На мой взгляд, наша победа сегодня заслужена. Но мы не можем пропускать голы, как сегодня. Также мы не можем начинать каждый матч, не давая сопернику пространства. Мы начинаем с пропущенного гола, будем над этим работать. Но я горжусь командой. Хочу отметить атмосферу на стадионе благодаря нашим болельщикам. Ребята чувствовали, как болельщики помогали и гнали нас вперёд. Нам не хватало чувства победы. В этой игре мы вернули те очки, которые потеряли весной. Сейчас время биться и показывать свой футбол, чтобы быть как можно выше».

Отдельно тренер высказался про Соболева. Оказывается, футболист будет наказан. Осталось понять, как именно.

Соболев будет наказан. Его жест не соответствует нашим ценностям. Если такое повторится, он просто не будет играть. Надеюсь, что вы также видели агрессивные действия со стороны Роши на Соболева. Важно отметить, что в предыдущем матче на стадионе ЦСКА Промес получил карточку. Когда Квинси фолил в эпизоде, там был VAR. Но решение арбитра — это решение арбитра. Был подобный эпизод. Что касается Соболева, то он будет наказан со стороны клуба. Гильермо Абаскаль главный тренер «Спартака»

А как отреагировали игроки на жест Соболева? Критика идёт не от всех

Теперь к футболистам. Защитник «Спартака» Никита Чернов не считает, что его партнёру стоит извиняться.

«Я даже не видел Соболя. Может, с тренером общался. Это не тот момент, когда надо извиняться. Мы выиграли. На свежую голову, думаю, извинится, если захочет», — сказал он.

А вот подробности инцидента от Виллиана Роши. Именно ему Соболев показал тот самый жест, а потом этот жест уже в исполнении защитника увидели судьи.

Соболев сделал неуважительный жест. Несмотря на то что это дерби, должно быть уважение между игроками. Я обратил внимание бокового судьи, чтобы пошли и посмотрели этот жест на VAR. Не знаю, как он интерпретировал моё обращение к нему. Никогда не видел такого поведения игрока. Для меня он клоун. Надо уважать не меня, а женщин, которые пришли на стадион. У меня такое ощущение, что судьи больше помогали «Спартаку». Удалять меня за это — в этом нет никакой здравой логики и смысла. Когда судья будет проходить здесь, спросите, зачем он удалил Рошу? Виллиан Роша защитник ЦСКА

Капитан «Спартака» Георгий Джикия назвал такой жест неприемлемым: "Самое главное было добиться результата. Качество игры, возможно, отходило на второй план. Мы хорошо разыграли момент с голом, который отменили из офсайда. Были хорошие выходы из обороны. Довольны результатом. Будем решать на неделе, что делать с тем, что мы пропускаем первыми. Никому это не нравится, но такое происходит.

Такой жест, который показал Соболев, нигде не приемлем. Но в раздевалке мы не виделись, поэтому эту тему не обсуждали", — заявил Джикия.

Реакция остальных: Бабаев недоволен судейством, Федун поздравил «Спартак»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев остался недоволен судейством. И поведением Соболева.

"Яркий матч с не очень приятным послевкусием. Понятны причины, но пока не будем делать выводов. Посмотрим и изучим. Есть вопросы, но не хочется сейчас по горячим следам и на эмоциях. Изучим все протоколы: по какой причине был удалён Роша, посмотрим внимательно эпизод с пенальти. После этого сможем что-то сказать.

Да, борьба за второе место будет ещё более напряжённой, но всё в наших руках. Мы уверены в себе. Команда сегодня по игре ни в чём «Спартаку» не уступала. Где-то VAR, где-то не совсем понятные решения от судей. Что касается Соболева, то есть контрольный дисциплинарный комитет, который в этой ситуации должен разобраться. Понятно, что это дерби и эмоции. Однако такое поведение, на мой взгляд, за гранью", — отметил Бабаев.

А Леонид Федун поздравил команду.

Любая победа над ЦСКА — это радость: тем более когда решается вопрос о призёрах. Это очень важно. Как же я могу не верить, что «Спартак» поборется за второе место? Разрыв всего одно очко, а у ЦСКА ещё две сложные игры впереди. Всё решится на поле. Леонид Федун бывший президент «Спартака»

Президент РПЛ Александр Алаев назвал дерби «огненным» и отреагировал на действия Карасёва: "Что касается самой игры, то огненный матч. Может, было достаточно много брака, но в целом эмоции и огонь, поэтому игра смотрелась. По судейству сейчас есть вопросы. Я немного не понял ситуации с удалением. Коллеги разберутся. Могу только сказать, что такие ситуации не красят нашу лигу и футбол. Все понимаем, что это эмоции, но таких жестов не должно быть ни на поле, ни на телевизионном экране. Не совсем понял, за что удалили Рошу. Тяжело судить, когда не смотрел повтор. ЭСК разберётся.

Сергей Карасёв мог бы выйти сейчас и прокомментировать, почему было удаление, почему был не назначен пенальти и почему второй раз не пошёл смотреть VAR. Уверен, Сергей вышел бы сейчас и спокойно ответил на вопросы. Даже если ошибся, можно выйти и сказать, что ошибся — меньше будет обсуждений и подозрений. Но дерби — супер. Очень радует, что продолжается борьба за медали. Надеюсь, определятся команды, которые получат медали и не выполнят свои задачи на последних минутах 30-го тура", — сказал он.

Слова Александра Соболева