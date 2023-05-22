Величие Промеса и Акинфеева, сложнейшая игра для Карасева, волевой рефлекс «Спартака»

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Судейство

Как и во многих дерби, где эмоции берут верх над футболом как таковым, судейство вышло на первый план по сравнению с игрой и обсуждается сейчас всеми, поэтому с него и начну. Это была предельно сложная игра для арбитража, с каким-то невероятным количеством спорных эпизодов. Главному арбитру Сергею Карасеву и Павлу Шадыханову на ВАР, как и остальным членам их бригады, не позавидуешь. Моя итоговая классификация решений такова:

Явная ошибка судейской бригады

Удаление Виллиана Роши. Он просто показывал судье на линии Дмитрию Чельцову, что ему показал Александр Соболев. На вопрос некоторых болельщиков, почему бы ему было не объяснить арбитру на словах, что произошло, отвечает его национальность и срок пребывания в России: русский, если Роша не полиглот, выучить было элементарно некогда, а по-английски говорит очень небольшой процент бразильцев. В общем, никаких поводов для прямой красной карточки, на мой взгляд, не было. Мнение, будто такой жест мог спровоцировать болельщиков, полагаю, большая натяжка. Это такое же глупое недоразумение, как удаление спартаковского форварда Эммануэля Эменике в матче «Зенит» — «Спартак» в мае 2012 года.

Возможная ошибка бригады

Офсайд у Михаила Игнатова в момент незасчитанного гола в первом тайме. Как говорит известный судья Алексей Николаев, современные рекомендации — решать такие эпизоды в пользу атаки. Сколько повторов ни показывают — точного понимания, было ли положение «вне игры», нет. Офсайдные линии в распоряжении видеоарбитров по-прежнему отсутствуют, и ошибкой тут выглядит «зажигание» флага лайнсменом Адланом Хатуевым, а не невмешательство ВАР, которому рекомендуется влезать в ситуацию только в случае явной ошибки. Карасев тут вообще ни при чем. И имеет смысл только воззвать к тем, от кого это зависит: верните офсайдные линии!

Скорее верные решения бригады

По обоим пенальти. В первом случае так называемый наступ Игоря Дивеева был, но нельзя вырывать ситуацию из контекста — сначала защитник армейцев сыграл в мяч, а затем естественным образом наступил Роману Зобнину на ногу. Никакого безрассудства в эпизоде нет и близко, так что Карасев, не согласившись с вызовом Шадыханова к монитору и настояв на своем первоначальном решении, считаю, прав.

Во втором случае с камеры, расположенной со стороны ворот ЦСКА, видно, что Виктор Мозес успел к мячу первым, но насколько акцентированным был удар его тезки Мендеса ему по ноге — вопрос. Склоняюсь к тому, что единодушное решение Карасева с Шадыхановым — правильное, хотя многие болельщики ЦСКА с ним не согласятся. Тем не менее замечу, что два этих решения распределились в соотношении 1−1 — по одному в пользу обеих команд.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=28f1f4993fa9da08&partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456252360&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На 100% верное решение бригады

Удаление Соболева. Тут и комментировать нечего, тем более что и сам Александр публично извинился, и Гильермо Абаскаль трактовал момент однозначно и жестко, хотя почти всегда вступается за своих футболистов: «Жест Соболева не соответствует нашим ценностям, он будет наказан. Если такое повторится, то человек просто не будет играть». Сказано скорее в стиле Олега Романцева, нежели сегодняшних тренеров, старающихся обходить острые углы по отношению к игрокам собственной команды. Даже по горячим следам Михаил Игнатов, посмотрев у бровки эпизод сразу после финального свистка, улыбнулся и сказал: «Это — Саша». И такая реакция точно не говорит в пользу отличного нападающего, который, однако, никак не может научиться владеть собой.

Резюме

В целом получается, что все обсуждаемые решения, как и в случаях с пенальти, распределились поровну: ЦСКА вправе сетовать на удаление Виллиана Роши, «Спартак» — на незасчитанный гол Игнатова. Так что, когда эмоции стихнут, никто не будет говорить, что Карасев ту или иную команду «прибил».

Если бы лайнсмен Хатуев не махнул флажком в первом тайме, если бы другой лайнсмен Чельцов иначе расценил бы жестикуляцию Роши, если бы Карасев бы к нему не прислушался, а Шадыханов — вызвал к монитору, то было бы, конечно, лучше. Но рассчитывать на идеальное судейство при таком диком накале страстей вряд ли можно.

Промес и Акинфеев. Два величия в одном матче

Логики по нынешнему этапу сезона — не по конкретному матчу! — в этой победе «Спартака» столько же, сколько было осенью 2008 года, когда при Микаэле Лаудрупе единственный гол команде Валерия Газзаева забил Никита Баженов. Но в том и прелесть дерби.

И если тогда великану нашего футбола Игорю Акинфееву (вчера снова доказавшему свой масштаб) забил самый неожиданный игрок, то теперь — самый ожидаемый. Этим матчем Квинси Промес, в свою очередь, укрепил ощущение своего величия для «Спартака» и РПЛ в целом.

История творится при нас! Ею, так уж получается, теперь становится каждый гол голландца. Первым мячом в ворота ЦСКА, головой, он сравнялся с Егором Титовым по числу голов в высшем российском дивизионе — по 87. Следующим, добиванием после отбитого Акинфеевым пенальти на 90-й минуте, обошел красно-белого Ильича и по этому показателю, и по другому — общему числу голов за «Спартак». Их стало 107, и Промес единолично оказался на шестом месте в общем списке снайперов красно-белых в истории. Вдвойне ценно, что этот рекордный гол (в какой подкат, пытаясь добраться до мяча, полетел Квинси!) стал победным в матче с ЦСКА. Более чем достойный момент для достижения.

А Акинфеев, конечно, феноменален. И поразительно, что такое (и далеко не в первый раз) говорится о 37-летнем вратаре не в смысле его прямой работы, что само собой разумеется, а как о регулярном участнике голевых атак! Абаскаль может справедливо говорить: предголевой пас голкипера свидетельствует, что в обороне пропустившей команды многое не в порядке. Но я бы тут в первую очередь восхитился Игорем. Причем объясняет он все так просто, будто случившееся абсолютно естественно. Для него — может, и да. Но не для его коллег по амплуа в целом.

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев отражает пенальти в исполнении Квинси Промеса. | Источник: Спорт-Экспресс

Не ищите логику в дерби!

Насколько же все-таки хорошая посещаемость меняет к лучшему нерв игры! Почти 25 тысяч на дерби — не столько, сколько соперничество двух этих клубов заслуживает, но саундтрек матча передавался и самим футболистам. Поэтому матч таким огненным и получился.

Вопреки ожиданиям многих, Гильермо Абаскаль, в последнее время почти постоянно игравший в три центральных защитника, не «отзеркалил» схему Владимира Федотова 3−4−3, а сыграл с четырьмя защитниками и отправил Руслана Литвинова в среднюю линию. Матч показал, что это было правильное решение. Из игры красно-белых пропал дисбаланс последнего времени, что я, как уже не раз говорил, напрямую связываю с возвращением Литвинова в полузащиту.

«Играть в опорной зоне намного интереснее», — говорил он мне недавно, а я добавлю, что и игра «Спартака» выглядит намного интереснее, когда Руслан действует в середине поля. Дисквалификации Данила Пруцева и Даниила Денисова оставили испанцу мало выбора, но иногда случается так, что минимум опций диктует единственно возможное, но правильное решение. Не то чтобы Литвинов сам в этом матче сильно выделялся, но с ним выправилась общая структура игры. И даже первый тайм, которые весенний «Спартак» обычно проваливает, получился равным.

В перерыве Акинфеев, давая интервью, напирал на справедливость на тот момент ничейного исхода. «Счет заслуживает быть таким, потому что и там, и там отменили по голу. В футболе есть какая-то справедливость». И не только, добавлю, из-за отмены голов, но и в целом по игре.

Я предполагал в публикации до матча, что выстраивать какие-либо логические нити перед встречей не имеет никакого смысла, поскольку это — главное московское дерби, отдельное событие внутри чемпионата, для которого не существует ни до, ни после. Так и вышло. Более того, по эмоциональному насыщению два тайма одной игры получились совершенно разными. В первом Карасеву не приходилось предпринимать значительных усилий, чтобы держать команды в узде — он даже не показал ни одной карточки.

Александр Соболев и Виллиан Роша. | Источник: Спорт-Экспресс

Но как только начался тайм второй, и с первых его секунд зарубились Соболев и Роша — заполыхало, и уже не гасло до финального свистка. Тут уже пошла атмосфера Кубка Стэнли, о чем бы участникам матча могли в красках рассказать его двукратные обладатели Андрей Василевский и Михаил Сергачев из «Тампа Бэй Лайтнинг», вместе с форвардом «Коламбуса» Кириллом Марченко наносившие стартовый удар по мячу.

Может, Карасеву стоило наградить Соболева и Рошу желтыми карточками на 56-й минуте, когда они потолкались, и форвард «Спартака» картинно рухнул на газон — предупреждения остудили бы будущих удаленных. Но в тот раз обошлось, и оба ошибочно восприняли это как либерализм судьи. Что в результате случилось потом — см. в первой части материала. Но возникло ощущение, что в какой-то момент нити игры лучший футбольный арбитр страны из рук несколько выпустил. Дерби — такая штука, что для этого хватит и нескольких секунд.

Неудачный матч на сей раз провел Антон Заболотный, но валить на него все грехи команды я бы не стал. В конце концов, большой победный отрезок этого чемпионата ЦСКА провел именно с ним, и у Федотова не было никаких оснований отказывать нападающему в доверии и ставить в основу того же Хорхе Карраскаля. Просто Георгий Джикия и Никита Чернов с Заболотным в этот день справились. Бывает. Повторяю то, о чем уже говорил: да, индивидуального класса этому форварду не хватает, но в командную игру он вписан прекрасно. Если хотите международную аналогию — роль Оливье Жиру в чемпионской сборной Франции в России-2018, когда тот не забил ни одного мяча, но был одним из тех, на ком строилась вся игра. И без работы которого тот же Килиан Мбаппе не был бы так эффективен.

Замечу еще один нюанс: забив второй гол, «Спартак» не откатился назад, а еще несколько минут штурмовал ворота Акинфеева, пытаясь забить третий мяч. Это подтвердило, что победный гол команды в концовке не был случайным. Тем более что красно-белые в этом сезоне были бы первыми претендентами на приз советского футбола «За волю к победе», продолжай он разыгрываться по сей день.

ЦСКА со «Спартаком» поборются за серебро, «Ростов» с «Ахматом» — за четвертое место

Два московских клуба, судя по всему, в двух оставшихся турах разыграют, кому какой комплект медалей достанется. Потому что «Ростов» концовки сезона — как лондонский «Арсенал». Еще недавно это было бы невероятным и неуместным комплиментом, сладкой лестью. Но, как говорится, есть нюанс.

Общие 0:6 в трех последних матчах с «Факелом», «Сочи» и «Краснодаром» зафиксировали, насколько исчерпался функциональный и, видимо, моральный ресурс команды с Дона, весь сезон отыгравшей весьма скромным составом, почти без скамейки. И с несопоставимым по сравнению с конкурентами количеством переездов из-за закрытого аэропорта и вообще нестоличной прописки: сравните количество выездов у московских клубов (включая «Химки», таковых в этом сезоне в РПЛ шесть) и других. До конца выдержать этот график команде Валерия Карпина не удалось. Очень похоже, что из борьбы за медали, уступая за два тура до конца четыре очка ЦСКА и три — «Спартаку», ростовчане выбыли.

«Ростову» остались прием «Ахмата», который рвется как можно выше, и выезд к ЦСКА: график предельно сложный. Тут бы четвертое место удержать: грозненцы отстают всего на очко и показывают сейчас намного более стабильную и убедительную игру. Как в последнем туре прошлого чемпионата разгром федотовским «Сочи» в Москве «Динамо» соответствовал тому, что происходило на том этапе турнира, так и сейчас выигрыш «Ахмата» в «Ростове» ничуть не удивит. В последнем туре грозненцы принимают «Краснодар» — это, с учетом отличной формы гостей, интересно и непредсказуемо, хотя на выезд непосредственно перед суперфиналом Кубка России значительная часть основного состава может и не поехать.

У ЦСКА календарь тоже не сахар: поездка в Краснодар на репетицию кубкового суперфинала и прием «Ростова». Тут вопрос, насколько «быки» покажут товар лицом незадолго до главной для себя схватки. Но ведь, не имея формальной турнирной мотивации, они и «Зениту» в праздничном для чемпиона матче не проиграли, более того, едва не выиграли; вчера же разнесли в клочья ростовчан. Не думаю, что перед своими зрителями Владимир Ивич повторит фокус поездки в Санкт-Петербург, куда он не взял двух главных звезд — Эдуарда Сперцяна и Джона Кордобу. Это, повторяю, куда скорее возможно в Грозном, причем в больших масштабах, чем в Питере. А если команда выйдет в боевом составе, то не представляю, чтобы тренер мог как-то ее придержать.

Александр Соболев и Сергей Карасев. | Источник: Спорт-Экспресс

«Спартаку» на бумаге предстоят более легкие матчи — дома с «Пари НН» и в гостях с «Крыльями Советов». Но на деле я далеко не уверен, что при нестабильности красно-белых и мотивации их соперников это будет легко. Учитывая, что уже известно об отсутствии до конца сезона Николая Комличенко, в победе ЦСКА в последнем туре над «Ростовом» сомнений, по сути, нет, а значит, всё или почти всё решится для красно-синих в Краснодаре. Выиграют — и, несмотря на поражение от «Спартака», серебро уже не упустят.

Медали же, которые почти обеспечили себе спартаковцы, выбивают козыри из рук тех, кто предлагает, на мой взгляд, глупейшее решение — раскачать лодку и уволить Абаскаля из-за неудачной весны. Мысля такими категориями, достичь чего-либо в футболе невозможно. Теперь же недоброжелателям придется оставить в покое молодого и, безусловно, ошибающегося, но (столь же бесспорно!) перспективного и ищущего тренера. И это еще один положительный итог для «Спартака» этого в высшей степени нервного дерби.