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12:09 (мск), источник: Спорт-Экспресс

КДК РФС рассмотрит удаления Соболева и Роши в дерби, игроки и представители клубов будут вызваны на заседание

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о нарушениях по итогам матча «Спартак» — ЦСКА в 28-м туре РПЛ (2:1).

ЦСКА
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Спорт-Экспресс

«КДК РФС рассмотрит ряд нарушений регламента. Рассмотрим удаления Соболева и Роши. Футболисты и представители клубов приглашены на заседание. Также рассмотрим оскорбительные выражения болельщиков обеих команд, задержку выхода футболистов “Спартака” перед началом матча на четыре минуты, а также задержку выхода игроков ЦСКА перед вторым таймом. За что удалили Рошу? Обо всем об этом мы расскажем после заседания КДК РФС», — сказал Григорьянц «СЭ».

На 69-й минуте Соболев после единоборства показал неприличный жест бразильцу. После разговора с ассистентом арбитра Дмитрием Чельцовым Карасев показал красные карточки Соболеву и Роше. Защитник красно-синих возмущался поведением соперника и повторил его жест в сторону Чельцова и похлопал самому главному судье.

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