Юрист рассказал о больших уступках клубам России в новом постановлении ФИФА о легионерах

"Послабления очень серьёзные. Эти послабления по сути отражают то, что клубы просили в своём иске в CAS. Очевидно, что политически FIFA и CAS не могли получить это в результате судебного процесса. Однако надо отдать должное FIFA за то, что они услышали аргументы клубов, внеся важные изменения в новую редакцию правил.

Если резюмировать: игроки, которые не приостановили контракты после 7 марта 2022, уже не могут это сделать. Те, кто приостановил, могут сделать это снова. Однако те, кто не приостановил, остался или приехал, после 7 марта не могут использовать это правило.

Очень важно, что FIFA ограничила время, когда можно использовать опцию приостановления контракта — до 1 июля 2023. До 1 июля все футболисты, которые хотят приостановить контракты, должны это сделать. Российские клубы на это ссылались в своей апелляции в CAS, потому что раньше опция была бессрочная. Игрок мог приостанавливать контракт в любое время: вне трансферного окна, за пять минут до начала матч, как это было с Варелой из «Динамо». Установление сроков поможет нашим клубам не получить ущерб от внезапных отъездов легионеров. Клубы должны понимать, кто останется или уедет, а не постоянно жить на пороховой бочке.

Третье изменение заключается в том, что новым клубам уехавших игроков нельзя продавать или заключать с ними новые контракты. Был ряд случаев, когда уехавших футболистов клубы перепродавали, заключали с ними постоянные контракты.

Также теперь нельзя использовать эту опцию для переходов во внутреннем чемпионате. У нас был такой случай с Норманном, с Бегичем, который после «Рубина» подписал контракт с «Уралом». Они использовали норму для приостановления контракта, но по сути переходили во внутренний чемпионат. Эту опцию тоже закрыли.