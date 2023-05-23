Классно, что вылетают «Химки» и «Торпедо». Маленькая победа футбола над бардаком

Футболисты часто рассказывают, что в их команде семейная атмосфера. Так говорили и сейчас, и пять лет назад, и примерно всегда. Игрок находится на контракте с клубом и, увы, не всегда может быть откровенным. Даже если атмосфера не очень, то вряд ли признается. Так у нас получается 16 клубов, и в каждом — хорошая атмосфера. Очень трогательно.

Однако теперь понятие «семейная атмосфера в клубе» выходит на новый уровень. Ситуация с «Химками» выглядит сомнительно уже сама по себе. В команде играет Илья Садыгов — сын Туфана Садыгова, которого называют главным инвестором команды. Хотя сам он просит говорить, что просто помогает и поддерживает клуб, а как именно — отказывается раскрывать. Всё это не мешает ему давать комментарии, словно он вообще является генеральным директором команды. Например, сообщать, какие пункты есть в контракте тренера «Химок».

Илья Садыгов и Николай Писарев | Источник: Чемпионат.com

Такое, мягко говоря, вызывает настороженность. Всё это выглядит ещё более дико, когда из команды уходит главный тренер Сергей Юран и на вопрос о причинах увольнения отвечает, что один игрок после его ухода стал играть значительно больше. Это вообще что такое? Если отбросить аргументы вроде «а как ты хотел?», то это называется конфликт интересов.

Здесь кажется немного несправедливым, что столько говорят о «Химках» и практически забывают о «Торпедо». Напомню, что в клубе работает 24-летний Георгий Менжинский, в то время как его отец — Сергей Менжинский — является председателем совета директоров. И вроде можно было бы только порадоваться за молодого парня, который уже в 23 года стал руководителем «Торпедо-2», но почему-то доносились какие-то слухи, будто его влияние на команду несколько шире. Мы в это решительно отказывались верить, однако позже об этом открыто рассказал экс-тренер главной команды «Торпедо» Виктор Лосев. Вот отрывок из его интервью:

— А как вообще утверждались трансферы летом? За кем было последнее слово?

— Я же говорю, есть в «Торпедо» молодой человек Георгий. Он исполняет обязанности спортивного директора.

— Появлялась такая информация, но клуб её не подтверждает. Официальная должность Георгия — руководитель «Торпедо-2».

— Такая там чехарда — никто разобраться не может.

— 23-летний парень реально влиял на трансферы «Торпедо»?

— Было совещание, на котором мы отбирали футболистов. Обсуждали, приводили доводы по игрокам, почему они нам нужны. Сидели: главный тренер, я, Николай Савичев, а Менжинский-старший просто повернулся и говорит: «Георгий, а ваше видение?» Тот сказал, что ему игрок не нравится. Мы сидим, каждый по 40 лет в футболе, а он спрашивает сына, какое у него видение. Не знаю, какое там может быть видение, если он ни разу по мячу не ударил.

Георгий Менжинский | Источник: Чемпионат.com

Рассказанное Лосевым в «Торпедо» назвали «ерундой и провокацией». Интересно, что опроверг именно Илья Геркус. Человек, который (по словам тренера) не присутствовал при этом разговоре. Да и вообще не занимался в клубе первой командой на тот момент — об этом уже говорил сам Геркус. Правда, он тоже в руководстве «Торпедо» долго не продержался.

Ещё интереснее, что по ходу сезона на официальном сайте «Торпедо» убрали из раздела «руководство» в том числе Георгия Менжинского. Сейчас там указан лишь президент команды Ярослав Савин, который никогда до марта 2023 года не работал в футбольных клубах. Увы, в его большом интервью после назначения не было ни одного вопроса про нынешнее влияние Менжинского на команду и на приглашение самого президента клуба.

Вообще, весь современный проект «Торпедо» выглядит словно какой-то побочный продукт, которым приходится заниматься. И тут выход в РПЛ — будто бы минус для команды: в ФНЛ к команде меньше внимания. О чём вообще говорить, если клубу строят новый стадион, на котором будет искусственное поле? Кажется, люди, принимавшие решение по газону, никогда в жизни не общались ни с футболистами, ни с тренерами и не представляют, какие риски для здоровья игроков несёт синтетика. От неё не просто так отказываются ведущие клубы во всём мире — в том числе в России и конкретно в Москве.

Если сложить пазл, то «Химки» и «Торпедо» выглядят самыми инородными телами в чемпионате России. Они просто максимально далеки от футбола. У других команд есть свои проблемы и скандалы, но по масштабу бардака — другой уровень. Поэтому я рад, что вылетают именно эти два клуба. И пускай сама проблема не нова для России. Можно вспомнить и Бориса Ротенберга. Но, во-первых, прошлые странности не делают лучше сегодняшние. А во-вторых, ни от Бердыева, ни от Сёмина, ни от других я не слышал, что Ротенберг является для них проблемой (хотя это ещё не доказывает обратного). А здесь мы видим комментарии тренеров.

Матч «Торпедо» с «Химками» | Источник: Чемпионат.com

Кстати, о тренерах. Знаете, что ещё объединяет «Химки» и «Торпедо»? У них в этом сезоне было четыре тренера. Не суммарно на две команды, а у каждой — по четыре! В «Химках» зимой ещё и полкоманды поменяли, ушли лидеры. Как вообще футболисты должны к такому адаптироваться? Ведь у каждого тренера свой стиль, свои требования на поле и за его пределами. Представляю, насколько у игроков голова шла кругом. Неудивительно, что по игре команды смотрелись невнятно и регулярно не просто уступали, а были разгромлены.

Знаю, что в комментариях будут люди, которых возмутит эта статья. Как вообще журналист может желать командам вылета? Сразу поясню. Тут нет никакого злорадства. Болельщикам сочувствую в первую очередь. Они-то уж точно не виноваты в этом бардаке. Но кто-то должен вылетать. И пускай это будут именно «Химки» и «Торпедо». Даже при всей великой истории москвичей.

Однажды я делал большой текст по поводу последнего чемпионства «Торпедо». Общался со многими ветеранами команды, ездил к ним, смотрел, как они играют в футбол, слушал их байки и проникался. У них была славная команда, но нынешняя к ней имеет мало отношения. История не должна быть оправданием для всего, что творится сейчас.