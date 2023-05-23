В ЦСКА выступили с заявлением о скандале с Рошей и Соболевым

В воскресенье ЦСКА в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) уступил «Спартаку» в гостях со счетом 1:2. На 69-й минуте судья Сергей Карасев удалил с поля за неспортивное поведение Соболева и Рошу. Соболев заработал удаление за то, что продемонстрировал неприличный жест в адрес Роши. Защитник ЦСКА получил красную карточку, когда в разговоре с арбитрами повторил жест Соболева, пытаясь объяснить, что произошло. Позднее Telegram-канал «Дай ударить» сообщил, что существует видеозапись, на которой Роша аналогичным жестом провоцировал Соболева.

«Некоторые коллеги из СМИ задают вопрос, как мы могли бы прокомментировать развитие истории с провокациями во время дерби. Но, простите, о каком развитии идет речь? Два дня понадобилось проспартаковским каналам, чтобы с помощью клуба и технической записи найти моменты, где Роша поправляет игровые шорты. В одном случае Соболев стоит в 10 метрах за спиной Роши, а в другом сам стоит спиной. И далее следует комментарий об искусственном нагнетании ситуации. Ну серьезно?», — написал Брейдо. «У ЦСКА ТВ, кстати, есть уникальные кадры, как Роша поправляет трусы в раздевалке еще до матча. Можем предоставить, если коллегам они столь интересны. Допускаю, что подобный физиологически оправданный рефлекс с поправлением экипировки может быть при желании замечен у каждого футболиста. А вот акцентировано неприличный жест и серия агрессивных прыжков в направлении соперника, как мы могли убедиться, только у одного. Мы надеемся, что справедливость восторжествует и Роша сможет принять участие уже в ближайшем матче», — добавил он.