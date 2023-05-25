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05:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Орлов высказался о наказании Соболева за поведение в матче с ЦСКА

Футбольный эксперт Геннадий Орлов прокомментировал дисквалификацию нападающего «Спартака» Александра Соболева за поведение в матче 28-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:1).

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Источник: РИА "Новости"

«Нельзя себя вести так, как Соболев. Я, как футболист, переживаю за авторитет игроков в обществе. Но в обществе разные люди. Есть интеллигентные, есть воспитанные, а есть просто гопники. Какую рекламу дает Соболев образу футболиста? Это неприлично со всех сторон. У него ведь совсем недавно была дисквалификация за драку в матче против “Зенита”! Это у него такое воспитание. Такое поведение — бьет по репутации футбола. Шоу можно добиваться другими моментами. У каждого шоу есть красная линия, а Соболев за нее постоянно заходит», — приводит слова Орлова Sport24.

Напомним, ранее КДК дисквалифицировал Соболева на четыре матча за неприличный жест.

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