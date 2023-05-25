Семак — о чемпионстве: первый год говорили, что «Зениту» повезло, теперь — про бразильцев

«Первый год говорили, что команде повезло. Потом говорили, что там был Дзюба, потом про передачи Ракицкого на Азмуна, теперь — что без бразильцев команда не та. Каждый год о чём‑то говорят, это есть и было», — приводит слова Семака «Матч ТВ».