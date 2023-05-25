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10:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Семак — о чемпионстве: первый год говорили, что «Зениту» повезло, теперь — про бразильцев

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о том, что болельщики часто обсуждают причины чемпионства команды.

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Источник: ФК "Зенит"

«Первый год говорили, что команде повезло. Потом говорили, что там был Дзюба, потом про передачи Ракицкого на Азмуна, теперь — что без бразильцев команда не та. Каждый год о чём‑то говорят, это есть и было», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Напомним в нынешнем сезоне РПЛ «Зенит» оформил досрочное чемпионство. Команда стала чемпионом РПЛ в пятый раз подряд. Специалист возглавил «Зенит» в 2018 году. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

В заключительных двух турах «Зенит» встретится с «Сочи» и «Факелом». Матчи пройдут 27 мая и 6 июня соответственно.

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