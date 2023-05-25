Дзюба продлил контракт с «Локо» — может доиграть аж до 2025-го. Хватит ли Артему мотивации?

Источник: https://vk.com/fclokomotiv

«Локомотив» продлил контракт с Артемом Дзюбой до конца сезона-2023/24 с возможностью пролонгации договора еще на год. Финансовая сторона сделки неизвестна (хотя ходят слухи о полутора миллионах евро в год), потому обсуждать нам остается исключительно спортивную составляющую.

Источник: https://vk.com/fclokomotiv

Итак, всего за несколько месяцев Дзюба перевернул отношение к себе футбольной аудитории. Воинство вечных хейтеров все еще на месте, зато большинство из тех умеренных скептиков, кто считал, что Артему пора на пенсию или на заработки в третьесортный чемпионат (в том числе автор этих строк), — поменяли мнение. Сейчас очевидно, что в свои 34 Дзюба по меркам РПЛ в полнейшем порядке.

И дело ведь не только в голах, хотя второе место после Малкома по числу забитых мячей на весеннем отрезке (8) плюс четыре результативные передачи всего за девять матчей — это очень круто даже по меркам праймового Дзюбы. Просто вдумайтесь — Артем в этом сезоне нанес 17 ударов по воротам, 11 раз попал в створ и забил 8 мячей. Это вообще законно?

Пока от подписания Дзюбы «Локомотив» получает одни дивиденды — на поле Артем делает результат, а в раздевалке сплачивает весьма юный коллектив, формируя здоровый баланс опыта и молодости.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=cdabbbe57522b59e&partner_ext=173&place_id=222&oid=-30651595&hd=2&id=456245615&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Мы изначально, когда подписали контракт, с ним все проговорили, — рассказывал “СЭ” тренер “Локомотива” Михаил Галактионов. — Думаю, для нас все было понятно изначально. Артем своим профессионализмом, уровнем готовности, своей игрой показывает и доказывает, что он топовый игрок. Мы со своей стороны — и коллектив, и ребята — всецело работаем вместе для достижения командного результата».

Риски в связи с продлением Дзюбы все же есть. Все мы знаем, что Артем показывает лучшую игру, когда заряжен, голоден и желает доказать что-то окружающим и себе в первую очередь. Таким он вернулся после провала в Турции, когда многие успели его списать в утиль. Сохранит ли он этот голод после продления контракта?

«Дзюбе нельзя давать долгосрочный контракт. Дай ему таковой, даже больше года — возникнут проблемы. Дзюба тоже не машина, не робот. Все равно, подписав контракт на два-три года, ты где-то успокаиваешься», — говорил «СЭ» Владимир Быстров. С ним сложно не согласиться — трудно поддерживать в себе тот же уровень мотивации, когда знаешь, что завтра и послезавтра в финансовом плане в жизни все будет в шоколаде. Но, во-первых, Дзюбе дали контракт не на три года, а по факту пока продлили лишь на сезон. Во-вторых, Артем должен знать, что после первой же сухой серии на него обрушатся все те, кто только и ждет его промашки. А таких немало.

Источник: https://vk.com/fclokomotiv

И тут перед Дзюбой вырастает конкретная мотивация — доказывать, что он еще годами может оставаться в списке лучших форвардов чемпионата, несмотря на цифры в паспорте. Этим летом Артему стукнет 35, но того же 1988 года рождения Левандовски из «Барселоны», Тадич из «Аякса» или Алексис Санчес из «Марселя». Понятно, уровень другой, но в нынешней РПЛ Дзюба вполне может еще играть и забивать в промышленных масштабах.

Доказать всем, что он может быть на гребне хоть до 40 лет, — это ли не мотивация для нападающего, который никак не может утолить свой футбольный голод?