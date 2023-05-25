«Зенит» потроллил «Спартак» в свой день рождения. Главные пасхалки праздничного ролика

Источник: СКРИНШОТ ВИДЕО

В четверг, 25 мая, «Зениту» исполнилось 98 лет. Дата пусть и не круглая, но от этого не менее важная. Ведь день рождения клуб отмечает на фоне пятого чемпионства подряд. И второй звезды на эмблеме. Поэтому обязательно было придумать что-то особенное. И получилось.

Сначала клуб опубликовал в телеграм-канале поздравительный пост, где в заголовке указана ключевая идея празднования — «98 лет ярче звёзд». Этот термин ещё не раз будет использован по разным поводам. Потом анонсировал открытие медиавыставки в Новой Голландии. А после выпустил двухминутный видеоролик. Естественно, с кучей пасхалок.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=fddd3c87949c7885&partner_ext=173&place_id=222&oid=-16824047&hd=2&id=456251161&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Разбираемся с главными отсылками, некоторые из которых отправляют в современность и связаны со «Спартаком».

Первая сцена снята на Ленинградском металлическом заводе — именно там зародился «Зенит». А танцовщица в клубной футболке 1980-х символизирует первое чемпионство, выигранное ещё в чемпионате СССР в 1984 году.

Уже следующая танцовщица в форме образца 2007 года олицетворяет второе чемпионство. И Пётр I, сыгранный Александром Ерохиным, здесь не просто так. Это символ связи между Петербургом и Нидерландами. Ведь именно Дик Адвокат был главным в момент завоевания первого чемпионства в российской истории.

Сцена в галерее с бабушкой, которая демонстрирует жест Аршавина — явная отсылка к Андрею, который поучаствовал в нескольких чемпионских титулах как игрок, а теперь делает это как менеджер. Своеобразная связь времён.

Дальше сюжет перескакивает на корабль — это переход уже к первому чемпионству при Семаке, когда чемпионский парад проходил на корабле. Пролетающий самолёт — напоминание, что о завоевании шестого чемпионского титула «Зенит» узнал в воздухе по пути из Грозного. А Мантуан, выходящий из трюма, — это символ его успешных выходов на замену.

Потом в кадр залетает Матео Кассьерра, играющий в домино в Петропавловской крепости. Там снимали презентацию нападающего. Приёмник на столе тот же, что и в первом ролике.

Затем следует самая яркая сцена — танцовщица на спортивной площадке, а в кадре мелькает баннер «Делим ромб на семь» — отсылка к победе над «Спартаком» со счётом 7:1 в октябре 2021-го. В Петербурге хорошо запомнили этот момент. И с того момента при любом подходящем случае о нём напоминают.