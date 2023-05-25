Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Манчестер Юнайтед
Челси
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Мальорка
Валенсия
10
Футбол. Зарубежный
22:30
Осасуна
Атлетик
Футбол. Зарубежный
24.05
Эспаньол
Атлетико
33
Футбол. Зарубежный
24.05
Бетис
Хетафе
01
Футбол. Первый дивизион
26.05
Алания
Балтика
Все события
21:03 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит» потроллил «Спартак» в свой день рождения. Главные пасхалки праздничного ролика

Вспомнили легендарную победу в Петербурге.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: СКРИНШОТ ВИДЕО

В четверг, 25 мая, «Зениту» исполнилось 98 лет. Дата пусть и не круглая, но от этого не менее важная. Ведь день рождения клуб отмечает на фоне пятого чемпионства подряд. И второй звезды на эмблеме. Поэтому обязательно было придумать что-то особенное. И получилось.

Сначала клуб опубликовал в телеграм-канале поздравительный пост, где в заголовке указана ключевая идея празднования — «98 лет ярче звёзд». Этот термин ещё не раз будет использован по разным поводам. Потом анонсировал открытие медиавыставки в Новой Голландии. А после выпустил двухминутный видеоролик. Естественно, с кучей пасхалок.

Во время загрузки произошла ошибка.

Разбираемся с главными отсылками, некоторые из которых отправляют в современность и связаны со «Спартаком».

Первая сцена снята на Ленинградском металлическом заводе — именно там зародился «Зенит». А танцовщица в клубной футболке 1980-х символизирует первое чемпионство, выигранное ещё в чемпионате СССР в 1984 году.

Уже следующая танцовщица в форме образца 2007 года олицетворяет второе чемпионство. И Пётр I, сыгранный Александром Ерохиным, здесь не просто так. Это символ связи между Петербургом и Нидерландами. Ведь именно Дик Адвокат был главным в момент завоевания первого чемпионства в российской истории.

Сцена в галерее с бабушкой, которая демонстрирует жест Аршавина — явная отсылка к Андрею, который поучаствовал в нескольких чемпионских титулах как игрок, а теперь делает это как менеджер. Своеобразная связь времён.

Дальше сюжет перескакивает на корабль — это переход уже к первому чемпионству при Семаке, когда чемпионский парад проходил на корабле. Пролетающий самолёт — напоминание, что о завоевании шестого чемпионского титула «Зенит» узнал в воздухе по пути из Грозного. А Мантуан, выходящий из трюма, — это символ его успешных выходов на замену.

Потом в кадр залетает Матео Кассьерра, играющий в домино в Петропавловской крепости. Там снимали презентацию нападающего. Приёмник на столе тот же, что и в первом ролике.

Затем следует самая яркая сцена — танцовщица на спортивной площадке, а в кадре мелькает баннер «Делим ромб на семь» — отсылка к победе над «Спартаком» со счётом 7:1 в октябре 2021-го. В Петербурге хорошо запомнили этот момент. И с того момента при любом подходящем случае о нём напоминают.

И последняя сюжетная сцена — Иван Сергеев ловит рыбу на стрелке Васильевского острова с видом на Петропавловку. Именно там завершилось красочное празднование пятого чемпионства вместе с городом. С файерами и без Fan ID.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Мы их не хотим». Российских лыжников не пустили на Кубок мира
Загитова стала украшением «ЛП» или опозорила его?
Фоторепортажи
23Испорченный юбилей «Динамо»: бело-голубые проиграли «Факелу» в Москве в день празднования 100-летия клуба
8Звезды спорта на Мет Гала
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь