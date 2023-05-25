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20:35 (мск), источник: Газета.Ру

Тюкавин признался, что Кокорин является для него номером один

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин признался, что сичтает российского форварда кипрского «Ариса» Александра Кокорина номером один.

ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Для меня Кокорин — номер один. Я думаю, несправедливо, что его не включили в состав легенд “Динамо”. Володю Рыкова включили, а его — нет. Вроде он забил 50 голов. Думаю, он должен был быть как‑то отмечен», — передает слова Тюкавина «Матч ТВ».

Кокорин стал игроком «Фиорентины» в 2021 году, перейдя из московского «Спартака». Также нападающий в России известен по выступлениям за «Зенит», «Сочи», «Динамо» и «Анжи».

Прошлым летом он стал игроком кипрского «Ариса». Его контракт рассчитан до лета 2023 года. Всего в текущем сезоне Кокорин принял участие в 28 матчах во всех турнирах, помимо 13 голов, он сделал шесть результативных передач.

Кокорин выступал за «Динамо» с 2008 по 2013 год. После он перешел в «Анжи», но так не сыграл ни одного матча. В 2013 году нападающий снова вернулся в «Динамо» и играл там до перехода в «Зенит» в 2015 году.

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