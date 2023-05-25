Тюкавин признался, что Кокорин является для него номером один
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин признался, что сичтает российского форварда кипрского «Ариса» Александра Кокорина номером один.
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин признался, что сичтает российского форварда кипрского «Ариса» Александра Кокорина номером один.
«Для меня Кокорин — номер один. Я думаю, несправедливо, что его не включили в состав легенд “Динамо”. Володю Рыкова включили, а его — нет. Вроде он забил 50 голов. Думаю, он должен был быть как‑то отмечен», — передает слова Тюкавина «Матч ТВ».
Кокорин стал игроком «Фиорентины» в 2021 году, перейдя из московского «Спартака». Также нападающий в России известен по выступлениям за «Зенит», «Сочи», «Динамо» и «Анжи».
Прошлым летом он стал игроком кипрского «Ариса». Его контракт рассчитан до лета 2023 года. Всего в текущем сезоне Кокорин принял участие в 28 матчах во всех турнирах, помимо 13 голов, он сделал шесть результативных передач.
Кокорин выступал за «Динамо» с 2008 по 2013 год. После он перешел в «Анжи», но так не сыграл ни одного матча. В 2013 году нападающий снова вернулся в «Динамо» и играл там до перехода в «Зенит» в 2015 году.