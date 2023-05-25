Тюкавин признался, что Кокорин является для него номером один

«Для меня Кокорин — номер один. Я думаю, несправедливо, что его не включили в состав легенд “Динамо”. Володю Рыкова включили, а его — нет. Вроде он забил 50 голов. Думаю, он должен был быть как‑то отмечен», — передает слова Тюкавина «Матч ТВ».

Кокорин стал игроком «Фиорентины» в 2021 году, перейдя из московского «Спартака». Также нападающий в России известен по выступлениям за «Зенит», «Сочи», «Динамо» и «Анжи».

Прошлым летом он стал игроком кипрского «Ариса». Его контракт рассчитан до лета 2023 года. Всего в текущем сезоне Кокорин принял участие в 28 матчах во всех турнирах, помимо 13 голов, он сделал шесть результативных передач.