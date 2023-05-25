В «Зените» утвердили состав участников летнего турнира в Санкт-Петербурге

«Летом мы ждем турнир, участниками которого станут “Фенербахче”, “Црвена Звезда” и “Нефтчи”, — сказал Медведев “СЭ”.

Ранее сообщалось, что в начале июля «Зенит» может сыграть в представительном международном товарищеском турнире с участием «Фенербахче», «Црвены Звезды» и московского «Динамо». Но в связи со сменой главного тренера (ранее «СЭ» сообщал, что по окончании нынешнего сезона «Динамо» может возглавить Марко Николич) планы московского клуба на предсезонную подготовку изменились.