Орлов: Легенда — человек без отрицательных явлений. А у Промеса уголовные дела, которые он несет из Голландии
Комментатор Геннадий Орлов высказал мнение о репутации форварда «Спартака» Квинси Промеса.
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Комментатор Геннадий Орлов высказал мнение о репутации форварда «Спартака» Квинси Промеса.
— Квинси Промес стал лучший бомбардиром «Спартака» в чемпионате России. Теперь полноценная легенда клуба?
— Когда он закончит играть, тогда и будем говорить — легенда он или нет. Промес — хороший игрок. Они с Малкомом сейчас лучшие нападающие в российском футболе. Промес техничный игрок. Но есть уголовные дела, которые он несет из Голландии. Как-то у меня не вяжется.
Легенды «Спартака» — это Симонян, Нетто. Достойные люди. Легенда — это человек, без отрицательных явлений. Но «Спартак» сам решит, легенда Промес или нет, — сказал Орлов в беседе с корреспондентом Sport24 Тиграном Арутюняном.