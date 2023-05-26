Орлов: Легенда — человек без отрицательных явлений. А у Промеса уголовные дела, которые он несет из Голландии

— Когда он закончит играть, тогда и будем говорить — легенда он или нет. Промес — хороший игрок. Они с Малкомом сейчас лучшие нападающие в российском футболе. Промес техничный игрок. Но есть уголовные дела, которые он несет из Голландии. Как-то у меня не вяжется.