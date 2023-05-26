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17:59 (мск), источник: Sport24

Орлов: Легенда — человек без отрицательных явлений. А у Промеса уголовные дела, которые он несет из Голландии

Комментатор Геннадий Орлов высказал мнение о репутации форварда «Спартака» Квинси Промеса.

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— Квинси Промес стал лучший бомбардиром «Спартака» в чемпионате России. Теперь полноценная легенда клуба?

— Когда он закончит играть, тогда и будем говорить — легенда он или нет. Промес — хороший игрок. Они с Малкомом сейчас лучшие нападающие в российском футболе. Промес техничный игрок. Но есть уголовные дела, которые он несет из Голландии. Как-то у меня не вяжется.

Легенды «Спартака» — это Симонян, Нетто. Достойные люди. Легенда — это человек, без отрицательных явлений. Но «Спартак» сам решит, легенда Промес или нет, — сказал Орлов в беседе с корреспондентом Sport24 Тиграном Арутюняном.

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