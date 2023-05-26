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18:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В «Зените» объяснили интерес к сотрудничеству с Китаем: «Там есть хорошие футболисты и клубы»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в интервью «СЭ» заявил, что невский клуб планирует подписать несколько соглашений с зарубежными партнерами.

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Источник: РИА "Новости"

— Как развивается работа «Зенита» по взаимодействию с зарубежными клубами?

— Летом мы ждем в Санкт-Петербурге турнир, участниками которого, надеюсь, станут «Фенербахче», «Црвена Звезда» и «Нефтчи». Мы уже заключили ряд соглашений: «Сепахан», «Црвена Звезда», «Фенербахче», «Кайрат». Мы не хотим подписывать меморандум ради количества — каждое соглашение наполнено работой, которая включает и детско-юношеский футбол, и основные команды. В случае с «Фенербахче» это еще и баскетбол. Я не могу сказать, каким будет конечное число, но, думаю, еще пара-тройка партнеров у нас появится.

— В каких странах?

— Мы хотели бы иметь партнеров, например, в Аргентине. Это страна — чемпион мира. Почему бы нам не наладить сотрудничество с одним из ведущих аргентинских клубов? Интересен нам и Китай.

— Почему Китай?

— Это одна из самых населенных стран планеты. Есть пример роста популярности баскетбола в Китае за счет двух суперзвезд, игравших в НБА. Они помогли вызвать серьезный интерес к баскетболу в стране. Сейчас в Китае прошел первый этап развития интереса к футболу. Мы надеемся, что на этом они не остановятся. В Китае есть хорошие футболисты и клубы.

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