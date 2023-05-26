Овечкин назвал Дзюбу «слабеньким» перед матчем «Динамо» с «Локомотивом»

Ранее хоккеист посетил тренировочную базу футбольного «Динамо». В разговоре с нападающим бело-голубых Федором Смоловым они обсудили предстоящий матч московской команды с железнодорожниками.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=97e9b397a88cbcc3&partner_ext=173&place_id=222&oid=-41922026&hd=2&id=456245668&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Кого будем громить? «Амкал»? 2DROTS? Выбирай, — спросил Смолов.

— «Локомотив». Вызвали подмогу, — ответил Овечкин.

— Слушай, нормально. Как раз: у них Артем, а ты у нас потолкаешься.

— А чего с ним толкаться? Он слабенький, — добавил хоккеист.

В июне 2022 года Овечкин участвовал в товарищеском матче «Динамо» против «Амкала» (5:0). Хоккеист в этой встрече отметился голом. Смолов пяткой отбросил мяч Овечкину, который из пределов штрафной низом пробил точно в нижний угол.