Матчем «Краснодар» — ЦСКА и еще тремя играми в субботу стартует 29-й тур РПЛ

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Программа 29-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует в субботу четырьмя матчами. В этот день состоятся игры «Химки» — «Урал», «Торпедо» — «Оренбург», «Краснодар» — ЦСКА и «Сочи» — «Зенит».

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 29, 27.05.2023, 19:00 Краснодар - ЦСКА -

Среди субботних игр больше всего внимания привлекает встреча между «Краснодаром» и ЦСКА, матч начнется в 19:00 мск. Московский клуб занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 54 очка, краснодарцы с 46 очками располагаются на шестой позиции. Эта игра между командами станет четвертой в сезоне: в первой части РПЛ выиграл ЦСКА (4:1), также команды обменялись домашними победами во встречах ¼ финала «плей-офф пути РПЛ» Фонбет — Кубка России (армейцы одержали победу со счетом 3:0, краснодарцы — 1:0).

11 июня ЦСКА и «Краснодар» встретятся в финале Кубка России, встреча пройдет на московском стадионе «Лужники».

«Я не понимаю, почему это репетиция финала Кубка России, второе место в чемпионате разве не важно? То есть никакой репетиции нет, у каждой команды своя история, — поделился с ТАСС мнением о предстоящей игре чемпионата обладатель Кубка УЕФА 2005 года в составе ЦСКА Евгений Алдонин. — Здесь борьба за вторую строчку, три команды претендуют на нее, поэтому это тоже достаточно престижно, несмотря на отсутствие еврокубков, так как серебряная медаль отличается от бронзовой. Я так понимаю, что несколько ведущих футболистов “Краснодара” пропустят игру, сложно сказать по их составу, смогут ли выставить сильнейший состав, но они в очень неплохой форме, в последнем матче с “Ростовом” (“Краснодар” выиграл со счетом 3:0 — прим. ТАСС) это было видно».

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Игру с «Краснодаром» мог пропустить защитник ЦСКА Виллиан Роша, который был удален в матче 28-го тура РПЛ против московского «Спартака» (1:2) за непристойный жест. ЦСКА обратился в контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза с просьбой отменить красную карточку, после чего заявление было направлено в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза, которая признала удаление ошибочным. В итоге красная карточка была отменена, бразильский футболист не будет дисквалифицирован. «Краснодару» не сможет помочь бразильский нападающий Кади Боржес, который по итогам игры 24-го тура РПЛ против «Спартака» (3:4), которая состоялась в конце апреля, был госпитализирован с переломом.

Алдонин считает ЦСКА фаворитом в борьбе за второе место по итогам сезона РПЛ. На вторую строчку за два тура до окончания чемпионата также претендуют «Спартак» (53 очка) и «Ростов» (50).

«Понятно, что непростой выезд в Краснодар, учитывая, что авиасообщения нет, придется ехать на поезде, тоже накладывает определенные сложности. Но в целом у ЦСКА есть все шансы для того, чтобы в борьбе, но завоевать второе место. У “Спартака” полегче календарь? “Спартак” много потерял очков, когда они должны были забирать. Легче или нет — сложности могут возникнуть у каждой команды», — сказал Алдонин.

В последний раз ЦСКА побеждал «Краснодар» на выезде 14 октября 2017 года. Тогда встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу московского клуба.

Матчи вылетевших «Химок» и «Торпедо»

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 29, 27.05.2023, 14:00 Химки - Урал -

В первом матче дня подмосковные «Химки» на своем поле сыграют с екатеринбургским «Уралом», встреча начнется в 14:00 мск. По итогам прошлого тура стало понятно, что «Химки» покинут состав участников высшего дивизиона чемпионата России. Команда занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. «Урал» с 30 очками идет 11-м. Екатеринбургская команда пока не обезопасила себя от участия в переходных матчах за право в следующем сезоне сыграть в высшем дивизионе чемпионата России, в этих играх 13-я и 14-я команды РПЛ встретятся соответственно с 4-м и 3-м клубами Мелбет — Первой лиги. Следом за «Уралом» идут самарские «Крылья Советов» (29 очков), воронежский «Факел» (27) и «Пари Нижний Новгород» (26).

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 29, 27.05.2023, 16:30 Торпедо - Оренбург -

Также в субботу московское «Торпедо» дома сыграет с «Оренбургом», встреча начнется в 16:30 мск. Ранее «Торпедо» также лишилось шансов на сохранение места в РПЛ, команда с 13 очками располагается на последней, 16-й позиции. «Оренбург» с 40 очками занимает восьмое место.

В другом матче досрочно ставший чемпионом России петербургский «Зенит» на выезде сыграет с «Сочи». Встреча начнется в 19:00 мск. «Зенит» лидирует в таблице РПЛ с 66 очками, «Сочи» с 37 очками располагается на 10-й позиции. Матч первой части сезона завершился крупной победой «Зенита» со счетом 7:0.

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 29, 27.05.2023, 19:00 Сочи - Зенит -

Программа 29-го тура РПЛ завершится в воскресенье четырьмя матчами. В этот день состоятся игры «Спартак» — «Пари Нижний Новгород», «Динамо» — «Локомотив», «Факел» — «Крылья Советов» и «Ростов» — «Ахмат».