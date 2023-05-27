В «Торпедо» заявили, что клуб не был готов играть в РПЛ

«Наш клуб не был готов к этому, вообще не было серьезной клубной инфраструктуры. Поэтому как клуб мы были не готовы к выходу в РПЛ», — передает слова Ходоровского «Матч ТВ».

Автозаводцы вернулись в РПЛ прошлым летом после нескольких лет отсутствия в высшем дивизионе чемпионата России по футболу. После 28 туров на счету черно-белых три победы, четыре ничьих и 21 поражение. Команда набрала 13 очков и занимает последнее, 15 место в турнирной таблице.

«Торпедо» досрочно лишилось шансов на то, чтобы остаться в РПЛ — по окончании сезона команда вернется в Первую лигу.

В двух оставшихся турах до конца чемпионата «Торпедо» сыграет дома в «Оренбурге», а также на выезде со столичным «Локомотивом».