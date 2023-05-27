«Челси» сохраняет интерес к Захаряну, но не может оформить трансфер из-за санкций

Об этом сообщает журналист Феликс Джонстон в своём «твиттере».

По информации источника, «Челси» всё ещё не может оформить трансфер футболиста из-за экономических санкций, введённых Великобританией против России.

Напомним, информация о возможном переходе Захаряна в «Челси» появилась прошлым летом. Английский клуб вёл переговоры с «Динамо», однако не смог оформить трансфер по экономическим причинам.

В зимнее трансферное окно в СМИ появлялись слухи о трансфере Захаряна в «Галатасарай».